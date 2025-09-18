Звание Героя Украины для Андрея Парубия: с чем Рада обратилась к президенту

Что известно о результатах голосования

В четверг, 18 сентября 2025 года, на голосование в Верховной Раде было вынесено предложение о направлении депутатского запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому (группы из 67 народных депутатов) о присвоении звания Героя Украины посмертно Андрею Владимировичу Парубию:

украинскому политическому и общественному деятелю;

народному депутату;

главе Верховной Рады Украины в 2016-2019 годах;

активному участнику Революции Достоинства;

основателю и координатору Самообороны Майдана.

В поддержку этой инициативы - "за" - проголосовали 230 народных депутатов.

Результаты голосования на экране-табло ВРУ (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Против направления такого обращения к президенту выступил один человек.

Между тем не голосовали - 55 человек.

С поименным голосованием народных избранников по этому вопросу можно ознакомиться на сайте парламента.

Результаты голосования ВРУ по фракциям в зале (скриншот: rada.gov.ua)

Отношение к такому предложению украинцев

Ранее - 2 сентября - на портале электронных петиций к президенту уже было опубликовано подобное предложение - "О присвоении звания Героя Украины (посмертно) Андрею Парубию".

"Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов", - объяснил инициативу автор петиции.

Подчеркивается, что последовательная проукраинская позиция Парубия, "преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшей государственной награды - звания Героя Украины".

По состоянию на 18 сентября сбор подписей уже завершен (набрано 25 873 голосов из 25 000 необходимых).

Электронная петиция к президенту №22/252428-эп (скриншот: petition.president.gov.ua)