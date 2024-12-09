Зустріч Зеленського з Трампом та повалення режиму Асада в Сирії: новини за вихідні

Український лідер Володимир Зеленський зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Тим часом у Сирії був повалений режим президента Башара Асада.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Зустріч Зеленського з Трампом

В суботу український президент відвідав Париж. Він прибув туди на церемонію відкриття собору Нотр-Дам де Парі.

Початково було відомо, що у Зеленського запланована зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном, однак пізніше виявилось, що Макрон вирішив зібрати президента України та Трампа разом у Єлісейському палаці.

РБК-Україна повідомляло перші подробиці зустрічі Зеленського з Трампом. Зауважимо, що це перша їх зустріч після виборів в США, але вже друга протягом року.

Повалення режиму в Сирії

Вранці неділі, 8 грудня, у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 25 років. Сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови.

Більше про те, чому в Сирії знову почалася війна, дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Водночас в окремому матеріалі РБК-Україна зібрало інформацію про те, що наразі відомо про ситуацію в Сирії.

Реакція ООН на повалення режиму Асада

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії.

Він закликав країну зосередитися на відновленні після раптового падіння влади президента Башара Асада.

В районі станції метро "Золоті Ворота" сталася сутичка

Як розповіли РБК-Україна в столичній поліції, біля приміщення закладу “Office Repair.Together” зібрались представники ЛГБТ-спільноти з метою проведення освітнього заходу про ЛГБТ культуру.

Однак пізніше виникла сутичка, тому на місце прибула поліція.

Росія підготувала ресурси для нових обстрілів України

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Російська Федерація продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - сказав він.

Посольство США заявило про "збільшення загроз" атак РФ на інфраструктуру України

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників.

У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше ознайомитись з порадами посольства щодо забезпечення безпеки під час повітряної тривоги.

"Укренерго" дало графіки світла на 9 грудня

В компанії пояснили, що попри те, що енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада, графіки відключення світла будуть застосовані й сьогодні, 9 грудня.

Детальніше ознайомитись з графіками, можна в матеріалі РБК-Україна.

Українські захисники "зачистили" один з кварталів у Часовому Яру

Українські воїни зачистили один кварталів міста Часів Яр Донецької області. Однак ситуація на цьому напрямку залишається непростою.

"На цей момент одна з успішних операцій - це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", - пояснив військовий.

Прогноз погоди на 9 грудня

Від сьогодні на Україну очікує потепління. Максимально температура підніметься до +15 градусів.

Примітно, що плюсова температура очікується навіть уночі. Хоча нічні "мінуси" все ж ймовірні на заході й півночі - у Чернігівській, Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях, до -2 градусів.

Детальний прогноз погоди можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.