У Києві біля Золотих Воріт помітили багато поліції: що сталося

В районі станції метро "Золоті Ворота" на вулиці Івана Франка помітили сьогодні багато поліції. Як з'ясувалося, там сталася сутичка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва.

Однак пізніше виникла сутичка, тому на місце прибула поліція. Наразі ситуація спокійна, всі сторони інциденту розійшлись.

Як розповіли РБК-Україна в столичній поліції, там біля приміщення закладу “Office Repair.Together” зібрались представники ЛГБТ-спільноти з метою проведення освітнього заходу про ЛГБТ культуру.

Вдень журналіст Сергій Грішин опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому було зафіксовано скупчення поліції на вулиці Івана Франка.

Зауважимо, що в Україні не вперше виникає сутичка з ЛГБТ-спільнотою. Зокрема схожа ситуація була 16 червня у Києві. Це відбулось під час Маршу рівності в рамках КиївПрайду.

Однак після оголошення про Марш в мережі почали з'являтись фейки, через яке місце проведення було змінено.

Натомість паралельно до маршу відбувся рух активістів "за традиційні цінності". Однак, щоб не зменшити ймовірність сутичок - правоохоронці заблокували активістів.

Детальніше про те, як все ж пройшов Марш рівності, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.