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У Києві біля Золотих Воріт помітили багато поліції: що сталося

Україна, Неділя 08 грудня 2024 16:06
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У Києві біля Золотих Воріт помітили багато поліції: що сталося Фото: у Києві біля Золотих Воріт помітили багато поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

В районі станції метро "Золоті Ворота" на вулиці Івана Франка помітили сьогодні багато поліції. Як з'ясувалося, там сталася сутичка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар поліції Києва.

Вдень журналіст Сергій Грішин опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому було зафіксовано скупчення поліції на вулиці Івана Франка.

Як розповіли РБК-Україна в столичній поліції, там біля приміщення закладу “Office Repair.Together” зібрались представники ЛГБТ-спільноти з метою проведення освітнього заходу про ЛГБТ культуру.

Однак пізніше виникла сутичка, тому на місце прибула поліція. Наразі ситуація спокійна, всі сторони інциденту розійшлись.

Зауважимо, що в Україні не вперше виникає сутичка з ЛГБТ-спільнотою. Зокрема схожа ситуація була 16 червня у Києві. Це відбулось під час Маршу рівності в рамках КиївПрайду.

Однак після оголошення про Марш в мережі почали з'являтись фейки, через яке місце проведення було змінено.

Натомість паралельно до маршу відбувся рух активістів "за традиційні цінності". Однак, щоб не зменшити ймовірність сутичок - правоохоронці заблокували активістів.

Детальніше про те, як все ж пройшов Марш рівності, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Київ ЛГБТ Поліція Києва
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