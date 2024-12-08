Дощі та "спека" до +15. Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

З понеділка, 9 грудня, в Україні потеплішає. Максимально температура підніметься до +15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Завтра, 9 грудня, у більшості регіонів буде тепло. Причому, плюсова температура очікується навіть уночі. Нічні "мінуси" ймовірні на заході й півночі - у Чернігівській, Сумській, Харківській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях, до -2 градусів.

Удень в Україні відчутно потеплішає, у Криму буде до +15 градусів. Холодно вдень буде на заході, півночі та сході, вдень мінімально до +3 градусів. У Києві і вночі, і вдень у межах +1...+3.

Щодо дощів, то вони пройдуть по всій Україні, подекуди навіть зі снігом, крім Сумської, Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської областей. У Києві теж імовірний дощ.

Погода в Україні 9 грудня (meteo.gov.ua)