Росія підготувала ресурси для нових обстрілів України, - ЦПД

Російська Федерація продовжує готувати ресурси для нових обстрілів України. Окупанти не змінюють свою тактику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Ворог, на жаль, не змінює тактику і підготував ресурс до нових обстрілів України на аеродромах стратегічної авіації", - сказав Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що для припинення цих дій необхідний реальний економічний і військовий тиск на Москву.

"Виключно через силу, фізичне знищення російських воєнних спроможностей, або економічне обмеження здатності Росії проводити терористичні удари", - зазначив він.