Посольство США заявило про "збільшення загроз" атак РФ на інфраструктуру України
Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.
Про це заявило РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США.
"У зв’язку зі збільшенням загроз з боку російських ракет і безпілотників, спрямованих на критичну цивільну інфраструктуру України, посольство США в Києві закликає громадян США проявляти підвищену обережність", - наголосили в пресслужбі.
Водночас посольство закликало всіх американських громадян стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак і стежити за додатком про "повітряну тривогу" на своєму мобільному телефоні.
"Громадяни США повинні дотримуватися всіх урядових комендантських годин і швидко виконувати інструкції та шукати притулку під час повітряної тривоги", - додали в Посольстві.
Рекомендації для громадян:
- визначте місця розташування укриттів перед повітряною тривогою;
- завантажте на свій мобільний телефон надійну програму повітряного сповіщення;
- негайно сховайтеся, якщо оголошено повітряну тривогу;
- слідкуйте за оновленнями в місцевих ЗМІ;
- зберігайте запаси води, їжі та медикаментів;
- дотримуйтесь вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації.
Зауважимо, що минулого місяця Посольство США у Києві тимчасово закривали. Це відбулось після повідомлення про можливу "серйозну атаку" на Україну 20 листопада.
Про тимчасове закриття своїх посольств у Києві тоді також оголосили Іспанія та Італія, пославшись на погрозу російських атак. Пізніше про закриття свого посольства у Києві повідомила і Греція.
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський відреагував на розповсюдження в Україні повідомлень про загрозу серйозної атаки. Глава держави підкреслив, що такі панічні повідомлення лише допомагають країні-агресору Росії.
Крім того, МЗС України засудило закриття іноземних посольств у Києві. У зовнішньополітичному відомстві висловилися про "інформаційне нагнітання".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.