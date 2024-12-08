Посольство США заявило про "збільшення загроз" атак РФ на інфраструктуру України

Посольство Сполучених Штатів у Києві повідомило про збільшення загроз з боку російських ракет і безпілотників. У зв'язку з цим громадян США закликали стежити за сповіщеннями українського уряду щодо повітряних атак.

Про це заявило РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США.