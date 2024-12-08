Режим Асада впав. Що наразі відомо про ситуацію в Сирії

Сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск та повалили режим диктатора Башара Асада. Це все сталося в результаті повстання опозиційних до уряду Асада сил, яке спалахнуло наприкінці листопада.

Що наразі відомо про ситуацію в Сирії та де перебуває Асад, - в матеріалі РБК-Україна .

Повстання та захоплення Дамаска

Наприкінці листопада бійці антиасадівського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та опозиційної Сирійської національної армії напали на урядові війська на північному сході країни. Цей напад поклав кінець чотирирічному відносному затишшю в Сирії та розпочав повстання, яке переросло в падіння режиму.

Протягом тижня повстанці взяли під контроль низку важливих сирійських міст, зокрема Пальміру, Хаму та Хомс. А вже вчора ввечері повстанці заявили, що оточили Дамаск та готуються до його захоплення.

Вранці повстанці, які увійшли в Дамаск та взяли під контроль телебачення, вийшли в прямий ефір та оголосили, що контролюють столицю та повалили режим Асада.

People celebrated in the streets of Damascus after Syria’s opposition fighters entered the city, toppling the Assad regime and declaring Syria free. pic.twitter.com/Fr7WOpkXmX — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2024

Водночас в американських ЗМІ з'явилася інформація від джерел в сирійській армії, що урядові війська вийшли з Дамаску, а командування повідомило офіцерам, що правління Асада скінчилось.

Наразі з Дамаску надходять повідомлення про те, що озброєні люди увійшли в дипломатичні представництва Ірану та Іраку. Тегеран евакуював свій персонал ще за кілька днів до захоплення Дамаску.

Чому в Сирії почалось повстання проти режиму Асада, - читайте в іншому матеріалі РБК-Україна.

Де зараз Асад та хто буде керувати Сирією

Наразі є інформація, що Башар Асад втік з Дамаска. Ще вчора в ЗМІ повідомляли, що його немає в жодному з місць столиці, де він міг би зазвичай перебувати. На тлі захоплення Дамаску повстанцями з нього вилетів літак, на якому й міг перебувати сирійський диктатор.

Однак, за даними Reuters та ресурсу FlightRadar, літак зник з радарів на висоті близько 500 метрів. Припускають, що літак з Асадом міг розбитися.

Syrian opposition fighters have spoken on state TV to say that ‘the regime of tyrant Bashar al-Assad has been toppled’.



Rebels entered Damascus and freed prisoners ‘unjustly held’ by the regime, as Assad fled the country. pic.twitter.com/czKoGhFViv — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2024

Наразі в Дамаску перебуває прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Газі аль-Джалалі. Він вже відреагував на події та заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке обере народ Сирії.

Більше про Башара Асада та режим його влади в Сирії, - у матеріалі РБК-Україна.

Як реагують у світі на події в Сирії

Представник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що американський президент Джо Байден та його команда "уважно слідкують" за подіями в Сирії та знаходяться в постійному контакті з партнерами в регіоні.

Прокоментував повстання в Сирії й обраний президент США Дональд Трамп. Вчора він опублікував допис в Twitter, де пов'язав події в Сирії зі слабкістю Росії, а також закликав США не втручатися в ситуацію.

Вже сьогодні Трамп написав новий допис, в якому заявив, що Асад втратив захист російського диктатора Володимира Путіна, бо Росія ослаблена через війну проти України.

Крім того, спеціальний посланець ООН щодо Сирії Гейр Педерсен заявив, що сьогоднішні події "знаменують переломний момент в історії Сирії", яка пережила майже 14 років громадянської війни.

"Ця темна глава залишила глибокі шрами, але сьогодні ми з обережною надією очікуємо на відкриття нової - миру, примирення, гідності та інклюзії для всіх сирійців", - сказав він.