Режим Асада впав. Що наразі відомо про ситуацію в Сирії

Наприкінці листопада бійці антиасадівського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" та опозиційної Сирійської національної армії напали на урядові війська на північному сході країни. Цей напад поклав кінець чотирирічному відносному затишшю в Сирії та розпочав повстання, яке переросло в падіння режиму.

Протягом тижня повстанці взяли під контроль низку важливих сирійських міст, зокрема Пальміру, Хаму та Хомс. А вже вчора ввечері повстанці заявили, що оточили Дамаск та готуються до його захоплення.

Вранці повстанці, які увійшли в Дамаск та взяли під контроль телебачення, вийшли в прямий ефір та оголосили, що контролюють столицю та повалили режим Асада.

People celebrated in the streets of Damascus after Syria’s opposition fighters entered the city, toppling the Assad regime and declaring Syria free. pic.twitter.com/Fr7WOpkXmX

Водночас в американських ЗМІ з'явилася інформація від джерел в сирійській армії, що урядові війська вийшли з Дамаску, а командування повідомило офіцерам, що правління Асада скінчилось.

Наразі з Дамаску надходять повідомлення про те, що озброєні люди увійшли в дипломатичні представництва Ірану та Іраку. Тегеран евакуював свій персонал ще за кілька днів до захоплення Дамаску.

Наразі є інформація, що Башар Асад втік з Дамаска. Ще вчора в ЗМІ повідомляли, що його немає в жодному з місць столиці, де він міг би зазвичай перебувати. На тлі захоплення Дамаску повстанцями з нього вилетів літак, на якому й міг перебувати сирійський диктатор.

Однак, за даними Reuters та ресурсу FlightRadar, літак зник з радарів на висоті близько 500 метрів. Припускають, що літак з Асадом міг розбитися.

Syrian opposition fighters have spoken on state TV to say that ‘the regime of tyrant Bashar al-Assad has been toppled’.



Rebels entered Damascus and freed prisoners ‘unjustly held’ by the regime, as Assad fled the country. pic.twitter.com/czKoGhFViv