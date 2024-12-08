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Глава ООН привітав повалення "диктаторського режиму" в Сирії

Сирія, Неділя 08 грудня 2024 20:31
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Глава ООН привітав повалення "диктаторського режиму" в Сирії Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії. Він закликав країну зосередитися на відновленні після раптового падіння влади президента Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Після 14 років жорстокої війни та падіння диктаторського режиму сьогодні народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє", - сказав Гутерріш.

Він закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

"Я знову закликаю до спокою та уникнення насильства в цей чутливий час, захищаючи права всіх сирійців без винятку", - підкреслив генсек.

Зауважимо, що сьогодні, 8 грудня, у Сирії був повалений режим Башара Асада, який керував країною понад 25 років. Вранці сирійські повстанці зайшли у Дамаск та захопили будівлі державних ЗМІ й держустанови.

Більше про те, чому в Сирії знову почалася війна, дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Водночас в окремому матеріалі РБК-Україна зібрало інформацію про те, що наразі відомо про ситуацію в Сирії та де перебуває сам Асад.

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