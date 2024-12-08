Глава ООН привітав повалення "диктаторського режиму" в Сирії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії. Він закликав країну зосередитися на відновленні після раптового падіння влади президента Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Після 14 років жорстокої війни та падіння диктаторського режиму сьогодні народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє", - сказав Гутерріш.

Він закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

"Я знову закликаю до спокою та уникнення насильства в цей чутливий час, захищаючи права всіх сирійців без винятку", - підкреслив генсек.