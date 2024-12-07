Зеленський зустрівся з Трампом у Парижі: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це перша їх зустріч після виборів в США, але друга за цей рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію BFM TV .

Зеленський та Трамп приїхали сьогодні в Париж на урочистості з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.

Як повідомив журналістам речник президента України Сергій Никифоров, тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона за закритими дверима вже почалася.

До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour une réunion trilatérale pic.twitter.com/9tQgHAgHdT — BFMTV (@BFMTV) December 7, 2024

Оновлено 19:10. Тристороння зустріч у Парижі завершилась. Як повідомив РБК-Україна речник українського президента, вона тривала 35 хвилин. Тепер лідери відправляться на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Контакти Зеленського та Трампа

Перша зустріч Зеленського з Трампом цього року відбулась перед американськими виборами - наприкінці вересня. Тоді український президент завітав до Нью-Йорка, щоб презентувати тоді ще кандидату в президенти США український План перемоги.

Вдруге Зеленський і Трамп контактували після перемоги останнього на президентських виборах у листопаді. Тоді Зеленський і Трамп провели телефонну розмову та домовились підтримувати тісний діалог та "розвивати співпрацю" між країнами.

"Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру", - заявляв тоді український лідер.

Трамп і війна Росії проти України

Під час виборчої кампанії Трамп неодноразово робив заяви з приводу війни Росії проти України. Зокрема, тоді ще кандидат в президенти обіцяв завершити війну "за 24 години" ще до своєї інавгурації. Однак після перемоги на виборах Трамп не зробив жодної публічної офіційної заяви про Україну чи війну.

Водночас представники його оточення вже встигли озвучити низку власних планів завершення війни. Всі вони не передбачають членство України в НАТО, що йде в розріз з прагненням Києва.

Крім того, Зеленський попереджав, що "швидке" завершення війни РФ проти України може призвести до втрат для України.

"Щодо швидкого завершення війни - сьогодні я вірю, що Трамп дійсно хоче швидкого рішення. Хоче - це не значить, що це вийде. Я без закидів", - говорив він під час однієї зі своїх пресконференцій.