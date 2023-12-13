Зустріч Зеленського з Байденом, допомога від США та атака на "Київстар": новини за 12 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

День без зв'язку. Головне про причини та наслідки збою в "Київстарі"

Сервіси найбільшого українського оператора "Київстар" не доступні протягом дня. Офіційно мережу атаковано хакерами, відкрито справу за вісьмома статтями, є проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Пізніше повідомлялось, що компанія "Київстар" продовжує роботу над відновленням послуг після масштабного збою через атаку хакерів. Її можуть завершити протягом середи, 13 грудня.

Детальніше про атаку на "Київстар" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський приїхав до Байдена в Білий дім

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для переговорів з американським лідером Джо Байденом.

Американські журналісти опублікували відео прибуття Зеленського у Білий дім. За даними журналістів, Зеленського супроводжують український посол Оксана Маркарова, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Як повідомляли в Офісі президента України, на переговорах з президентом США Зеленський сфокусується на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору.

Серед ключових тем переговорів, як говорили в ОП, буде продовження оборонної співпраці між Україною та США, зокрема спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль Зеленського та Байдена на наступний рік.

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначала, що лідери двох держав також обговорять термінові потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент.

Байден виділив Україні допомогу у розмірі 200 млн доларів

Сполучені Штати Америки вчора, 12 грудня, виділили Україні допомогу в розмірі 200 млн доларів.

Президент Байден перебуваючи в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським заявив, що щойно підписав угоду про виділення Україні 200 мільйонів доларів.

Видання The New York Times повідомляє, що сидячи поруч із Зеленським в Овальному кабінеті, Байден відкрив свою зустріч словами "ми стоїмо на справжньому переломі історії".

Байден додав, що Конгресу необхідно ухвалити додаткові кошти, щоб надати більше допомоги Україні.

Байден попередив про плани Путіна вдарити по енергооб'єктах України

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розповів про плани російського диктатора Володимира Путіна обстріляти українські енергооб'єкти.

За словами американського лідера, глава Кремля планує вдарити по електромережах України цієї зими.

"Ми не повинні дозволити йому досягти успіху", - додав Байден.

У свою чергу, Зеленський зазначив, що хоче зміцнити українську протиповітряну оборону.

"Україна може перемогти", - наголосив президент України.

Варто зауважити, що з початку зими росіяни вже неодноразово намагалися атакувати українські об'єкти цивільної інфраструктури за допомогою дронів та ракет.

Банки, оборонні заводи і не тільки. США і Канада ввели санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки і Канада вчора, 12 грудня, ввели санкції проти Росії. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та осіб, які брали участь у "виборах" на окупованих територіях.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) виконує зобов'язання, взяті на себе лідерами "Великої сімки", вживаючи заходів проти суб'єктів третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії проти України.

Вашингтон націлився на російські мережі військових закупівель і тих, хто допомагає РФ купувати верстати, обладнання та ключові ресурси.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що Кремль неухильно перетворює Росію на економіку воєнного часу, але військова машина російського диктатора Володимира Путіна не може вижити тільки за рахунок внутрішнього виробництва.

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила вчора, що Канада запроваджує нові санкції проти 30 громадян Росії.

Ці санкції запроваджуються щодо осіб, які балотувалися як "кандидати" на фіктивних "виборах", організованих Кремлем, що відбулися з 8 по 10 вересня 2023 року на тимчасово окупованих територіях України.

Кабмін погодив призначення нового голови Донецької ОВА

Кабінет міністрів України вчора, 12 грудня, погодив призначення Вадима Філашкіна на посаду голови Донецької обласної військової адміністрації.

"Погоджено призначення Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації", - написав представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Варто зауважити, що голів обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.

Данілов анонсував зміни в мобілізації в Україні вже найближчим часом

Нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зазначив Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, секретар РНБО сказав, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.

"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.

ЗСУ відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника, - Зеленський

Українські військові в межах Горлівки в Донецькій області відбили в окупантів один з териконів. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

"Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка - це Україна! Донбас - це Україна!" - написав президент Володимир Зеленський.

Також глава держави відзначив воїнів, яким вдалося досягти таких успіхів.

"Наші герої - штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади", - зауважив президент.