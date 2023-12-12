День без зв'язку. Головне про причини та наслідки збою в "Київстарі"

Сервіси найбільшого українського оператора "Київстар" не доступні протягом дня. Офіційно мережу атаковано хакерами, відкрито справу за вісьмома статтями, є проблеми з роботою банкоматів та pos-терміналів, а в низці міст "лягла" система сповіщення про повітряну тривогу.

Про ситуацію станом на зараз у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: заява гендиректора "Київстару" Олександра Комарова, реліз Служби безпеки України, інформація обласних військових адміністрації та місцевої влади, заява спікера Сухопутних сил ЗСУ Володимира Фітьо, коментарі представників "ПриватБанку" та "Ощадбанку".

Збій через хакерську атаку. "Київстар" не береться прогнозувати терміни

Причиною масштабного збою стала потужна атака хакерів на інфраструктуру "Київстару". Усунення наслідків ведеться досі, і поки в компанії не беруться прогнозувати, скільки часу це може зайняти.

"Частково зруйновано ІТ-інфраструктуру. Тому ми ще перебуваємо в опрацюванні питання, скільки часу займе відновлення. Тому жодних стейтментів ми ще не робили", - заявив гендиректор Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

Крім того, в окремому зверненні він натякнув на можливий російський слід в атаці на "Київстар".

"Війна з Росією має багато вимірів, і один із них у кіберпросторі", - додав Комаров.

Для з'ясування всіх обставин залучено правоохоронні органи та спеціальні державні служби. Керівництво обіцяє надати компенсації абонентам, які сьогодні не мали зв'язку.

СБУ порушила кримінальну справу відразу за 8 статтями

Служба безпеки України порушила кримінальну справу. Причому одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу:

ст. 361 (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ст. 111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

За однією з версій, за хакерською атакою справді можуть стояти російські спецслужби. Кіберфахівці СБУ допомагають "Київстару" та координують зусилля для якнайшвидшого відновлення зв'язку.

Не працюють банкомати та термінали

Як розповів РБК-Україна прес-секретар "ПриватБанку" Олег Серга, збій у "Київстарі" вплинув на роботу деяких банкоматів та терміналів самообслуговування.

"У зв'язку зі складнощами в роботі мобільного оператора "Київстар" деякі pos-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку", - зазначив він.

За його словами, масштаби збою такі: банкоматна мережа - 5%, pos-термінали - до 30%.

Схожі проблеми має "Ощадбанк". У прес-службі банку РБК-Україна повідомили, що не працює незначна частина банкоматів, pos-терміналів та інформативно-платіжних терміналів. Повне відновлення роботи буде після усунення наслідків збою у "Київстарі".

Як із зв'язком на фронті?

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо зазначив, що на фронті застосовується інший тип зв'язку, і проблеми з "Київстаром" не вплинули на нього.

"Наразі це не має впливу на ситуацію, на дії військовослужбовців абсолютно. У принципі для цивільних це, можливо, приносить незручності, а от для військовослужбовців це не має жодного значення", - додав він.

Vodafone та lifecell попереджають про можливі проблеми

Оператор lifecell каже про велике зростання звернень до кол-центру, соціальних мереж та через інші канали комунікації. Робота мережі стабільна, але можуть виникнути окремі проблеми.

Зокрема, з поповненням рахунку, активацією нових абонентів, роботою сайту та додатку My lifecell.

Vodafone також попереджає про можливі обмеження зі зворотним зв'язком. Проте, всі послуги працюють стабільно, як і мережа в цілому.

Де проблеми із системою оповіщення про повітряні тривоги?

Суми

Як заявили у Сумській міській раді, на території територіальної громади тимчасово не працює система сповіщення про повітряні тривоги.

"На час усунення фахівцями мобільного оператора технічних несправностей, оповіщення громади під час повітряної тривоги здійснюватимуть працівники патрульної поліції та ДСНС", - додали у міськраді.

Київ

На відміну від Сум збій у "Київстарі" не вимкнув системи у столиці України. Міська влада стверджує, що модернізація частини обладнання дозволяє сповіщати про повітряну тривогу навіть при знеструмленні.

Однак у тих місцях, де працюють старі елементи, за відсутності світла про повітряну тривогу оповіщатиме патрульна поліція через гучномовці. Київський метрополітен приймає оплату проїзду у звичайному режимі.

Київська область

Начальник обласної військової адміністрації Руслан Кравченко попередив про проблеми з оповіщенням у Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській територіальній громаді.

Крім того, є точкові відключення у Борисполі та ще у 75 населених пунктах. Там повітряну тривогу дублюватимуть іншою системою оповіщення. Зокрема, за допомогою гучномовців.

Харків

Тут сирени не працюють частково у зв'язку із технічними роботами. А місцевим жителям радять користуватися додатком "Повітряна тривога".

Дніпро

Система сповіщення про повітряну тривогу не працює у Дніпрі. Дізнатися про початок чи відбій можна в офіційному Telegram чи Viber-каналі Дніпровської міської ради. Оповіщення дублюється на радіо та ТБ.

Львів

Збій у "Київстарі" не вплинув на роботу системи оповіщення. Однак жителів попередили, що якщо повідомлення не надходять офіційними каналами, то їх дублюють через гучномовці на вулиці.

Черкаси та область

Ситуація з "Київстаром" зумовила кілька проблем на Черкащині. Як заявив начальник ОВА Ігор Табурець, більшість сирен у Черкасах не спрацює. Слабкий сигнал може бути в районі ЧНУ, обласної лікарні та залізничного вокзалу.

Крім того, система не працює в Умані. Тут про повітряну тривогу сповіщатимуть через гучномовці. Також в області застосовується сервіс широкомовної передачі операторів мобільного зв'язку. Це означає, що абоненти будуть отримувати сповіщення на смартфони з гучним супроводом, якщо вони в радіусі дії будь-якої вежі стільникового зв'язку.

Полтавська область

Тут оповіщення працює у звичайному режимі, оскільки має високий рівень автономності, захисту та надійності. Водночас у Лубнах не працюватиме вуличне освітлення. Раніше РБК-Україна писало, що у багатьох містах не могли дистанційно вимкнути вуличні ліхтарі, оскільки система керується через GSM-модеми із сім-картками "Київстару".

Кіровоградська область

Проблем із сповіщенням про повітряну тривогу немає.

Івано-Франківська область

За словами начальниці ОВА Світлани Онищук, системи оповіщення не працюють у трьох населених пунктах. А саме у Старих Богородчанах, а також селах Брошнів-Осада та Кадобна (Брошнів-Осадська громада).

Подбати про сповіщення мають голови громад. Про повітряну тривогу також повідомляють місцеве радіо та ТБ. За наявності інтернету повідомлення надходить у додаток "Повітряна тривога".

Як викликати поліцію та рятувальників через месенджери?

Якщо немає зв'язку, а треба терміново зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, можна звернутися до найближчого управління поліції чи пожежно-рятувальної частини. Міністерство внутрішніх справ також опублікувало резервні номери поліції та рятувальників, до яких прив'язані найпопулярніші месенджери.