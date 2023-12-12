Росіяни пішли у масований наступ з бронетехнікою на двох напрямках, - Тарнавський
Росіяни активно атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В масованих наступах вони використовують бронетехніку та авіацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.
Ворожі атаки за дві доби
За дві доби ворог наніс 19 авіаударів. Зокрема, протягом вчорашнього дня було відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.
"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - інформує Тарнавський.
Він зазначає, що ворог активний і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак.
Ситуація на південно-східних напрямках
Позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки.
Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці
Втрати ворога минулої доби
Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб.
Знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема:
- 3 танки,
- 2 ББМ,
- одиницю спецтехніки.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили понад 40 атак противника на Авдіївському напрямку, продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ракетні війська уразили 3 районах зосередження особового складу противника.
Також, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 11 грудня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області. Також ЗСУ продовжували проводити наземні операції в районі Кринок на лівому березі Херсонської області.
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