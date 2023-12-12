Росіяни пішли у масований наступ з бронетехнікою на двох напрямках, - Тарнавський

Росіяни активно атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В масованих наступах вони використовують бронетехніку та авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Два дні тому ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує авіацію. Керовані авіабомби", - йдеться в повідомленні.

Ворожі атаки за дві доби

За дві доби ворог наніс 19 авіаударів. Зокрема, протягом вчорашнього дня було відбито 42 атаки противника східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Позавчора на Авдіївському напрямку відбито 49 атак і знищено 11 російських танків та 15 інших бронемашин.

"Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні", - інформує Тарнавський.

Він зазначає, що ворог активний і в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, де минулої доби наші захисники відбили 14 атак.

Ситуація на південно-східних напрямках

Позавчора на Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. А вчора ворог тричі атакував північніше Приютного та західніше Новопокровки.

Водночас на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активно завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці

Втрати ворога минулої доби

Загальні втрати ворога минулої доби склали 430 осіб.

Знищено 7 одиниць військової техніки, зокрема: