Данілов анонсував зміни в мобілізації в Україні вже найближчим часом

Нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.

"Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу", - повідомив він.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється.

"Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я би не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене", - зазначив Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, секретар РНБО сказав, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.

"У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей", - констатував він.

Зміни у мобілізації в Україні

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочку та правила для студентів, але фінального тексту ще немає. Докладніше про можливі зміни, які, ймовірно, торкнуться відстрочки для студентів, педагогів, строковиків та родичів інвалідів, а також демобілізації - у матеріалі РБК-Україна.