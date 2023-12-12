Зеленський приїхав до Байдена в Білий дім: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де проведе переговори з американським лідером Джо Байденом.

Під час підготовки матеріалу використовувались публікації CNN та американських журналістів.

Американські журналісти опублікували відео прибуття Зеленського у Білий дім. За даними журналістів, Зеленського супроводжують український посол Оксана Маркарова, глава Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

President Zelenskyy arrives at the White House. pic.twitter.com/v9J8IGxP59 — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) December 12, 2023

Після переговорів президенти України та США проведуть прес-конференцію для журналістів.

Плани на зустріч з Байденом

Як повідомляли в Офісі президента України, на переговорах з президентом США Зеленський сфокусується на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України у захисті від російського терору.

Серед ключових тем переговорів, як говорили в ОП, буде продовження оборонної співпраці між Україною та США, зокрема спільних проектів з виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль Зеленського та Байдена на наступний рік.

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначала, що лідери двох держав також обговорять термінові потреби України та життєво важливу подальшу підтримку США у цей критичний момент.

Візит Зеленського в США

На вихідних Зеленський вирушив в Аргентину, щоб взяти участь в інавгурації нового президента Хав'єра Мілея, який заявляв про підтримку України. Після участі в інавгурації український президент оголосив, що їде в США, щоб зустрітися з Байденом і не тільки.

Візит Зеленського в США відбувається на тлі розгляду Конгресом запиту Байдена на виділення додаткового фінансування для підтримки України. Через внутрішньополітичні розбіжності в США виділення коштів для України опинилося заблокованим. В рамках візиту в США Зеленський зустрівся з представниками Конгресу, зокрема зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Більше про те, навіщо Зеленський поїхав до США та чого чекати від зустрічі з Байденом, читайте в матеріалі РБК-Україна.