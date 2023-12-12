Надії України на контрнаступ не виправдались: Данілов пояснив причини

Сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися. Однак, це не означає, що перемога буде не на нашому боці.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"У травні кожен громадянин нашої країни хотів, щоб війна швидше закінчилася. Були надії, але вони не справдилися. Те, що ми два роки захищаємо свою країну - це вже велика перемога", - сказав Секретар РНБО .

Данілов зазначив, що українці були надто оптимістичними.

"Люди інколи помиляються. Не можна все життя бути відмінником", - сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що наразі ситуація на фронті "дуже складна", а старі підручники з війни, в тому числі НАТО - "треба відправити назад в архіви".

"Не було війни, подібної до тієї, яку ми маємо в нашій країні - ні у 20, ні у 21 столітті", - підкреслив він.

Водночас Данілов відмовився говорити, коли з’явиться новий поштовх до звільнення тимчасово окупованих територій.

"Я можу точно сказати, що ми не зупинимося. Ми продовжимо боротьбу за нашу свободу та незалежність", - підсумував він.