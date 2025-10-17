Зустріч Трампа і Путіна буде двосторонньою, Зеленський буде на зв'язку

"Зустріч в Угорщині, найімовірніше, буде подвійною. Ми зв'яжемося із Зеленським", - сказав він.

Президент США також заявив у Білому домі, що він буде "президентом-посередником".

"Три президенти, і я президент-посередник, і я виступаю посередником. Непроста ситуація", - сказав Трамп.

За його словами, він планує "зберігати деяку дистанцію" між російським і українським лідерами.

"Набагато простіше, коли люди розуміють одне одного, коли вони збираються разом, коли їм подобаються одне одному. У нас не обов'язково така ситуація, якщо говорити про "приязню". Можливо, ситуація зміниться, можливо. Але поки що ми попросимо їх зберігати деяку дистанцію", - додав Трамп.

Трамп також сказав, що обговорить із Зеленським свою вчорашню телефонну розмову з Путіним, під час якої вони домовилися про зустріч у Будапешті.

Зустріч у Будапешті

Трамп після двогодинної бесіди з Путіним 16 жовтня оголосив, що вони зустрінуться в Будапешті найближчими тижнями, хоча точної дати поки не встановлено.

У Путіна також підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан зі свого боку заявив, що Угорщина готова до саміту.

При цьому європейські лідери шукають способи вплинути на Трампа напередодні саміту з Путіним, побоюючись, що позиція президента США може підірвати єдність Заходу в підтримці України.