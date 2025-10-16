ua en ru
"Чудова новина": Орбан відреагував на анонс саміту Трампа і Путіна в Будапешті

Четвер 16 жовтня 2025 20:52
UA EN RU
"Чудова новина": Орбан відреагував на анонс саміту Трампа і Путіна в Будапешті Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Майбутня зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна - це чудова новина для миролюбних народів світу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у соцмережі Х.

За його словами, Угорщина готова до саміту Трампа та Путіна.

"Запланована зустріч президентів Америки та Росії - це чудова новина для миролюбних народів світу. Ми готові", - написав Орбан.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася напередодні візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним.

"Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня. Перші зустрічі з боку США очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.

"Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес", - наголосив він.

