Лідери ЄС намагаються втрутитися у підготовку зустрічі Трампа і Путіна, - Вloomberg

Європейські лідери шукають способи вплинути на Дональда Трампа напередодні саміту за з російським диктатором Володимиром Путіним, побоюючись, що позиція президента США може підірвати єдність Заходу у підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомляє агентство, четверо європейських посадовців висловили занепокоєння щодо саміту Трампа і Путіна у Будапешті.

За їхніми словами, Путін втрутився якраз у той момент, коли ситуація у відносинах з Трампом почала складатися на користь України.

Співрозмовники Bloomberg наголосили, що російський диктатор затягує час і намагається зірвати переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.

Двоє джерел агентства зазначили, що європейські лідери повинні зайняти тверду позицію щодо Росії та знайти способи протистояти впливу Путіна на Трампа на саміті.

Один із них запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з Путіним на Алясці, якимось чином був присутній на зустрічі в Угорщині.

Також один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп пам'ятатиме, що після саміту на Алясці Путін вчинив протилежно до того, на що сподівався американський президент.