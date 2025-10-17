ua en ru
Лідери ЄС намагаються втрутитися у підготовку зустрічі Трампа і Путіна, - Вloomberg

П'ятниця 17 жовтня 2025 19:20
Лідери ЄС намагаються втрутитися у підготовку зустрічі Трампа і Путіна, - Вloomberg Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейські лідери шукають способи вплинути на Дональда Трампа напередодні саміту за з російським диктатором Володимиром Путіним, побоюючись, що позиція президента США може підірвати єдність Заходу у підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє агентство, четверо європейських посадовців висловили занепокоєння щодо саміту Трампа і Путіна у Будапешті.

За їхніми словами, Путін втрутився якраз у той момент, коли ситуація у відносинах з Трампом почала складатися на користь України.

Співрозмовники Bloomberg наголосили, що російський диктатор затягує час і намагається зірвати переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі 17 жовтня.

Двоє джерел агентства зазначили, що європейські лідери повинні зайняти тверду позицію щодо Росії та знайти способи протистояти впливу Путіна на Трампа на саміті.

Один із них запропонував, щоб президент Фінляндії Александр Стубб, який був ключовою фігурою на переговорах у Білому домі після серпневого саміту Трампа з Путіним на Алясці, якимось чином був присутній на зустрічі в Угорщині.

Також один високопосадовець ЄС висловив сподівання, що Трамп пам'ятатиме, що після саміту на Алясці Путін вчинив протилежно до того, на що сподівався американський президент.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбулася напередодні візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.

Трамп назвав розмову "продуктивною", і анонсував нову зустріч з Путіним у Будапешті. Точна дата саміту наразі невідома.

У Путіна також підтвердили можливість проведення саміту з президентом США в Будапешті.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан своєю чергою заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна - це "чудова новина для миролюбних народів світу". За його словами, Угорщина готова до саміту.

Окрім того, Орбан вже заявив про початок підготовки до саміту Трампа і Путіна. А Словаччина пропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі.

Євросоюз Угорщина Будапешт Зустріч Трампа та Путіна
