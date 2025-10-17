RU

Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, Зеленский будет на связи

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский будет на связи во время встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи в Вашингтоне.

"Встреча в Венгрии, скорее всего, будет двойной. Мы свяжемся с Зеленским", - сказал он.

Трамп также сказал, что обсудит с Зеленским свой вчерашний телефонный разговор с Путиным, во время которого они договорились о встрече в Будапеште.

Трамп после двухчасовой беседы с Путиным объявил, что они встретятся в Будапеште в ближайшие недели, хотя точная дата пока не установлена.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия готова к саммиту.

При этом европейские лидеры ищут способы повлиять на Трампа накануне саммита с Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Трамп заявил, что ему в сотрудничестве с Украиной удастся склонить российского Путина к завершению войны.

