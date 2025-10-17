Встреча Трампа и Путина будет двусторонней, Зеленский будет на связи

"Встреча в Венгрии, скорее всего, будет двойной. Мы свяжемся с Зеленским", - сказал он.

Трамп также сказал, что обсудит с Зеленским свой вчерашний телефонный разговор с Путиным, во время которого они договорились о встрече в Будапеште.

Трамп после двухчасовой беседы с Путиным объявил, что они встретятся в Будапеште в ближайшие недели, хотя точная дата пока не установлена.

У Путина также подтвердили возможность проведения саммита с президентом США в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Венгрия готова к саммиту.

При этом европейские лидеры ищут способы повлиять на Трампа накануне саммита с Путиным, опасаясь, что позиция президента США может подорвать единство Запада в поддержке Украины.