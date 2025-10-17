ua en ru
Трамп на зустрічі із Зеленським: ми можемо схилити Путіна до миру

Вашингтон, П'ятниця 17 жовтня 2025 20:46
UA EN RU
Трамп на зустрічі із Зеленським: ми можемо схилити Путіна до миру Фото: президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що йому у співпраці з Україною вдасться схилити російського диктатора Володимира Путіна до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп зустрів Зеленського на вході в Білий дім. Один із журналістів запитав у президента США, чи вірить він у можливість схилити Путіна до миру.

"Так, ми можемо", - відповів Трамп, поплескавши Зеленського по плечу.

Зустріч Трампа із Зеленським

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, у Білому домі відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Як зазначав раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, очікується, що однією з основних тем переговорів стане надання Україні нової американської зброї. Йдеться про далекобійні ракети Tomahawk, які, як зазначав нещодавно Трамп, "хоче отримати Зеленський".

Варто зауважити, що зустріч Трампа і Зеленського відбувається через день після телефонної розмови американського лідера з главою Кремля Володимиром Путіним.

Трамп після переговорів, як зазвичай, заявив, що "було досягнуто прогресу". Він зазначав, що знову зустрінеться з Путіним. Очікується, що їхня зустріч відбудеться в Будапешті.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що готовий допомогти Угорщині в організації зустрічі США і Росії на рівні лідерів.

