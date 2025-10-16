У Путіна зробили заяву про ймовірні терміни нового саміту з Трампом

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна підтвердили можливість проведення саміту з президентом США Дональдом Трампом в угорському Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спецпредставника російського диктатора Кирила Дмитрієва.

При цьому Дмитрієв не став вдаватися у подробиці та повідомляти реалістичні часові рамки того, коли саме може відбутися цей "саміт".

"Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтверджує "хорошу та продуктивну" розмову між Путіним та Трампом. Наступний саміт відбудеться незабаром", - написав він.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він назвав цю розмову доволі "продуктивною", та анонсував їхню нову зустріч. Вона може відбутися у Будапешті.

На це майже відразу відреагував угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, чий режим вважається прихильним до РФ. Орбан заявив, що зустріч Трампа та диктатора у Будапешті - це, мовляв, "чудова новина для миролюбних народів світу".

Безпосередньо сам Трамп, заявили у Білому домі, коментуючи новину про можливий саміт в Будапешті, заявили, що американський лідер все ще вірить, що зможе організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора.