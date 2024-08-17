ЗСУ знищили міст у Курській області, а Зеленський призначив уповноваженого щодо санкцій: новини за 16 серпня

Українські війська знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Тим часом президент Володимир Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики.
РБК-Україна зібрало головні новини за 16 серпня.
У п'ятницю, 16 серпня, російські Telegram-канали повідомили, що українські війська знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області. Він є найважливішою артерією логістики у цьому районі.
Після декількох ударів обрушився один із прольотів мосту.
У результаті частина Глушківського району стала відрізана - це села Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно і ще близько 27 населених пунктів.
Пізніше у Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення мосту у Курській області та показали відео роботи української авіації.
Вчора, 16 серпня, президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.
Відомо, що Власюк з 2017 по 2019 рік очолював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, а з 2021 по 2022-й був радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра.
З квітня 2022-го - був секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.
У липні 2023 року приєднався до наглядової ради "Сенс Банку".
Збройні сили Україні 16 серпня просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.
"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована", - розповів він.
В Україні великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Вчора, 16 серпня, Кабінет міністрів підтримав зміни до постанови.
Ключові умови для бронювання працівників:
"На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні уряду.
Що відомо про В'ячеслава Негоду - у матеріалі РБК-Україна.
Наступного тижня в Україні очікується спекотна погода. Через зростання споживання можливі відключення світла.
За прогнозом синоптиків, температура повітря може підвищитися до +28-30 градусів по всій території України. Тому диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.
Як зазначили в пресслужбі, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. Але додаткових обсягів потужності в системі немає.
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