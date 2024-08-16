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Повітряні сили показали відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області

П'ятниця 16 серпня 2024 21:09
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Повітряні сили показали відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області Ілюстративне фото: у Курській області міст через річку Сейм знишила авіація України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська авіація бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку. Сьогодні було знищено міст через одну з річок регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

"Авіація Повітряних Сил бере активну участь в бойових діях на Курському напрямку", - написав Олещук.

За його словами, українські пілоти високоточними ударами б’ють по ворожих опорних пунктах, скупченню техніки, а також – логістичних центрах та шляхах постачання противника.

"Дякую льотчикам та усім, хто забезпечує бойову роботу авіації", - написав він.

Що передувало

Сьогодні російські Telegram-канали почали заявляти, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області, який є важливою артерією логістики у цьому районі.

За словами росіян, ЗСУ нібито використали для ударів HIMARS. Однак пізніше Олещук заявив про використанні авіації.

Росіяни заявили, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст у Курській області

Окрім цього російські воєнкори заявили, що Україна нібито "завдають ударів по мосту в селі Зване і мають намір захопити ділянку Глушківського району по річці Сейм".

Нагадаємо, з вівторка, 6 серпня, ЗСУ ведуть спецоперацію у Курській області, Росії. За цей час Україна взяла під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Збройні сили Україні сьогодні просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області. А також про те, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов'язків коменданта Курської області.

Детальніше про те, навіщо Україні наступ у Курській області і чому там було створено комендатуру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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