Зеленський призначив уповноваженого щодо санкцій: що про нього відомо

Сьогодні, 16 серпня, президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником - уповноваженим Президента України з питань санкційної політики", - зазначається в указі.

Що відомо про Власюка

Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці.

У 2012-му здобув магістра на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Після цього протягом двох років (2013 - 2014) навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії на спеціалізації "Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж".

Свого часу викладав у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ).

Кар'єра

З 2010 по 2013-й працював помічником адвоката з яким пізніше співпрацював в рамках проєкту Міністерства юстиції. Зокрема у 2012-му став співзасновником, керуючим партнером та адвокатом юридичної фірми "єПраво".

У 2014 році став членом Громадської Ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Також очолював юридичну комісію.

З 2015 по 2016-й обіймав різні посади у структурах Національної поліції України (заступника начальника Департаменту патрульної поліції, начальника апарату Голови нацполіції, начальника відділу адміністративної практики у Департаменті патрульної поліції).

У 2017-му, разом із братом, заснували адвокатське об’єднання "Twin Lawyers".

Також він є співзасновником низки громадських організацій, серед яких "LEAD office", "Офіс професійної підтримки відновлення" й інші.

З 2017 по 2019 очолював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, а з 2021 по 2022-й був радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра.

З квітня 2022-го - бус секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ.

У липні 2023 року приєднався до наглядової ради "Сенс Банку".