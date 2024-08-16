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Спека повертається. "Укренерго" допускає відключення світла з наступного тижня

Україна, П'ятниця 16 серпня 2024 12:32
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Спека повертається. "Укренерго" допускає відключення світла з наступного тижня Фото: Відключення світла повернуться наступного тижня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Наступного тижня в Україні очікується спекотна погода. Через зростання споживання можливі відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу "Укренерго".

За прогнозом синоптиків, температура повітря може підвищитися до +28-30 градусів по всій території України. Тому диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе зростання споживання на 10-12%.

Як зазначили в прес-службі, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би задіяти додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій. Але додаткових обсягів потужності в системі немає.

"У разі значного зростання споживання Диспетчерський центр "Укренерго" вживатиме всіх необхідних заходів для балансування енергосистеми і компенсації дефіциту. Зокрема, залучатиме аварійну допомогу з європейських країн. За потреби - застосовуватиме заходи обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

"Укренерго" також оприлюднило мапа, згідно з якою, температура в Києві 19 серпня підніметься до 32 градусів тепла.

Спека повертається. &quot;Укренерго&quot; допускає відключення світла з наступного тижня

У прес-службі також нагадали, що українська енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих ракетно-дронових атак росіян, які вони здійснили з березня по липень 2024 року. Енергетика внаслідок цього втратила більше 9 ГВт генерації. При цьому, ворог щодня обстрілює енергетичну інфраструктуру, особливо - у прифронтових та прикордонних регіонах.

Спека повертається. &quot;Укренерго&quot; допускає відключення світла з наступного тижня

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуються з 30 липня після того, як вийшли з ремонту два блоки АЕС та спала спека.

У Міненерго вже заявили, що графіки відключень електроенергії можуть повернути вже наступного тижня через зростання споживання через спеку.

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Укренерго Відключеня світла
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