ВСУ уничтожили мост в Курской области, а Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: новости за 16 августа

ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

В пятницу, 16 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.

После нескольких ударов обрушился один из пролетов моста.

В результате часть Глушковского района стала отрезана - это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение моста в Курской области и показали видео работы украинской авиации.

Зеленский назначил уполномоченного по санкциям

Вчера, 16 августа, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике.

Известно, что Власюк с 2017 по 2019 год возглавлял Директорат по правам человека, доступ к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022 год был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министре.

С апреля 2022-го - был секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России. В частности, возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, работающей над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.

В июле 2023 года присоединился к наблюдательному совету "Смысл Банка".

ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области

Вооруженные силы Украины 16 августа продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - рассказал он.

Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех сотрудников

В Украине крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы могут забронировать всех работников. Вчера, 16 августа, Кабинет министров поддержал изменения в постановление.

Ключевые условия для бронирования работников:

у компаний должен быть статус критически важного предприятия

она должна выполнять требования НЦУ.

Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА

"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении правительства.

Что известно о Вячеславе Негоде - в материале РБК-Украина.

"Укрэнерго" допускает отключение света на следующей неделе

На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода. Из-за роста потребления возможны отключения света.

По прогнозу синоптиков температура воздуха может повыситься до +28-30 градусов по всей территории Украины. Потому диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.

Как отметили в пресс-службе, чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. Но дополнительных размеров мощности в системе нет.