ВСУ уничтожили мост в Курской области, а Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: новости за 16 августа

Украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Тем временем президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по санкционной политике.
РБК-Украина собрало главные новости за 16 августа.
В пятницу, 16 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.
После нескольких ударов обрушился один из пролетов моста.
В результате часть Глушковского района стала отрезана - это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.
Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение моста в Курской области и показали видео работы украинской авиации.
Вчера, 16 августа, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике.
Известно, что Власюк с 2017 по 2019 год возглавлял Директорат по правам человека, доступ к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022 год был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министре.
С апреля 2022-го - был секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России. В частности, возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, работающей над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.
В июле 2023 года присоединился к наблюдательному совету "Смысл Банка".
Вооруженные силы Украины 16 августа продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.
"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - рассказал он.
В Украине крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы могут забронировать всех работников. Вчера, 16 августа, Кабинет министров поддержал изменения в постановление.
Ключевые условия для бронирования работников:
"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении правительства.
Что известно о Вячеславе Негоде - в материале РБК-Украина.
На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода. Из-за роста потребления возможны отключения света.
По прогнозу синоптиков температура воздуха может повыситься до +28-30 градусов по всей территории Украины. Потому диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.
Как отметили в пресс-службе, чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. Но дополнительных размеров мощности в системе нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.