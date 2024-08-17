RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ уничтожили мост в Курской области, а Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: новости за 16 августа

Коллаж РБК-Украина
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Тем временем президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по санкционной политике.

РБК-Украина собрало главные новости за 16 августа.

ВСУ уничтожили стратегически важный мост в Курской области

В пятницу, 16 августа, российские Telegram-каналы сообщили, что украинские войска уничтожили мост через реку Сейм возле села Глушково Курской области. Он является важнейшей артерией логистики в этом районе.

После нескольких ударов обрушился один из пролетов моста.

В результате часть Глушковского района стала отрезана - это села Теткино, Попово-Лежачие, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение моста в Курской области и показали видео работы украинской авиации.

Зеленский назначил уполномоченного по санкциям

Вчера, 16 августа, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике.

Известно, что Власюк с 2017 по 2019 год возглавлял Директорат по правам человека, доступ к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022 год был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министре.

С апреля 2022-го - был секретарем Международной рабочей группы по санкциям против России. В частности, возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, работающей над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ.

В июле 2023 года присоединился к наблюдательному совету "Смысл Банка".

ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области

Вооруженные силы Украины 16 августа продвинулись еще на расстояние от 1 до 3 километров в Курской области.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - рассказал он.

Провайдеры и мобильные операторы смогут забронировать всех сотрудников

В Украине крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы могут забронировать всех работников. Вчера, 16 августа, Кабинет министров поддержал изменения в постановление.

Ключевые условия для бронирования работников:

  • у компаний должен быть статус критически важного предприятия
  • она должна выполнять требования НЦУ.

Кабмин согласовал назначение нового главы Тернопольской ОВА

"На своем заседании 16 августа Кабинет министров Украины поддержал указ президента Украины о назначении Негоды Вячеслава Андроновича главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в сообщении правительства.

Что известно о Вячеславе Негоде - в материале РБК-Украина.

"Укрэнерго" допускает отключение света на следующей неделе

На следующей неделе в Украине ожидается жаркая погода. Из-за роста потребления возможны отключения света.

По прогнозу синоптиков температура воздуха может повыситься до +28-30 градусов по всей территории Украины. Потому диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный рост потребления на 10-12%.

Как отметили в пресс-службе, чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, равный работе нескольких крупных электростанций. Но дополнительных размеров мощности в системе нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКурская областьВойна в Украине