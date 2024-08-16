Провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників: які умови
Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Сьогодні, 16 серпня, уряд підтримав зміни до постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Міністр наголосив, що аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був звʼязок та інтернет.
Компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі могли залишатися на звʼязку. Детальні вимоги до компаній міністр представив у вигляді інфографіки:
Ключові умови для бронювання працівників:
- в компаній має бути статус критично важливого підприємства
- вона повинна виконувати вимоги НЦУ.
"Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників - один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей", - пояснив Федоров.
Бронювання працівників
Бронювання військовозобов'язаних працівників - це надання тимчасової відстрочки від мобілізації ключовим працівникам підприємства, які є критично важливими для забезпечення їх стабільного функціонування.
РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця Кабінет міністрів і Міністерство інфраструктури спростили бронювання для перевізників.
Мало того, наразі усі критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників через застосунок "Дія". Детальніше про те, як забронювати працівників, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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