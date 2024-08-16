Кабмін погодив призначення нового голови Тернопільської ОВА: хто ним стане

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"На своєму засіданні 16 серпня Кабінет міністрів України підтримав указ президента України про призначення Негоди В’ячеслава Андроновича головою Тернопільської обласної державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Вʼячеслав Негода

Негода В’ячеслав, народжений 25 травня 1957 року в селі Борщівка, Тернопільська область, здобув освіту в Київському інженерно-будівельному інституті, Львівському національному університеті ім. І. Франка та Національній академії державного управління при Президентові України.

Кар’єру розпочав у 1980 році як архітектор в інженерно-будівельному відділі Всесоюзного проектно-конструкторського інституту. У 1983 році став начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання “Ватра”.

З 1990 по 1998 рік обіймав посади Тернопільського міського голови і депутата обласної ради. У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України, а з 2000 по 2002 рік очолював секретаріат Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України. У 2002 році балотувався до Верховної Ради, але не був обраний.

У 2006 році очолив секретаріат комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. З 2008 по 2010 рік був директором Департаменту регіональної політики та місцевого самоврядування Секретаріату Кабінету міністрів.

З 2008 року обіймав посаду заступника міністра регіонального розвитку, а з 2014 року - першим заступником і заступником Міністра розвитку громад та територій України. У 2023 році був звільнений з посади через скандал із першим заступником міністра Василем Лозинським.