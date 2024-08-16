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ЗСУ просунулись ще на 1-3 км у Курській області, - Сирський

П'ятниця 16 серпня 2024 19:30
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ЗСУ просунулись ще на 1-3 км у Курській області, - Сирський Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили Україні сьогодні просунулись ще на відстань від 1 до 3 кілометрів у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, війська наступального угруповування продовжують ведення боїв.

"Маємо просування на деяких напрямках на відстань від 1 до 3 кілометрів у бік противника. Вздовж всіє лінії фронту також продовжуються бої, в цілому ситуація контрольована", - сказав Сирський.

Він також доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що генерал-майор Едуард Москальов вже приступив до виконання обов'язків коменданта Курської області.

"Продовжуємо поповнювати, на даний час йдуть бої в районі Малої Локні, я сподіваюсь, там буде взято багато полонених", - розповів Сирський.

Наступ ЗСУ у Курській області

З вівторка, 6 серпня, Збройні сили України почали спецоперацію у Курській області, Росії. За цей час Україна взяла під контроль вже 82 населені пункти у Курській області (1150 квадратних кілометрів території).

Також там було створено військову комендатуру, очільником її став генерал-майор Едуард Москальов.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа. Сьогодні росіяни заявили, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Глушкове Курської області, який є важливою артерією логістики у цьому районі.

Детальніше про те, навіщо Україні наступ у Курській області і чому там було створено комендатуру - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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