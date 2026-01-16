У ЗСУ запустили автоматичний розподіл дронів: що це означає для військових
У Збройних силах України запрацювала автоматизована система розподілу дронів між підрозділами. Завдяки цифровізації процес розподілу безпілотників став прозорим і швидким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.
За словами міністра, раніше "ручний" розподіл спричиняв дублювання заявок, затримки у видачі та помилки через людський фактор, через що військові не могли чітко планувати операції.
"Тепер шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2-3 рази - приблизно до одного дня", - наголосив Михайло Федоров.
Система автоматичного розподілу БпЛА працює на базі SAP і охоплює весь ланцюг постачання - від закупівлі до передачі підрозділам.
Це дає змогу бачити заявки підрозділів у реальному часі, контролювати кількість дронів на складах, формувати наряди на видачу за лічені хвилини, планувати постачання без дублювання та затримок.
"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави - прозорий контроль поставок", - підкреслив Федоров.
Нове призначення Федорова
Нагадаємо, що Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України. 2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони.
Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України - за відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Після призначення Федоров склав присягу у сесійній залі парламенту.
Перед отриманням посади він пообіцяв провести комплексний аудит територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
З початку 2026 року Володимир Зеленський ініціював низку кадрових змін у владі.