Головна » Новини » Війна в Україні

У ЗСУ запустили автоматичний розподіл дронів: що це означає для військових

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 18:16
UA EN RU
У ЗСУ запустили автоматичний розподіл дронів: що це означає для військових Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергій Козачук

У Збройних силах України запрацювала автоматизована система розподілу дронів між підрозділами. Завдяки цифровізації процес розподілу безпілотників став прозорим і швидким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Михайла Федорова.

За словами міністра, раніше "ручний" розподіл спричиняв дублювання заявок, затримки у видачі та помилки через людський фактор, через що військові не могли чітко планувати операції.

"Тепер шлях дрона від надходження на склад до отримання підрозділом скоротився у 2-3 рази - приблизно до одного дня", - наголосив Михайло Федоров.

Система автоматичного розподілу БпЛА працює на базі SAP і охоплює весь ланцюг постачання - від закупівлі до передачі підрозділам.

Це дає змогу бачити заявки підрозділів у реальному часі, контролювати кількість дронів на складах, формувати наряди на видачу за лічені хвилини, планувати постачання без дублювання та затримок.

"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави - прозорий контроль поставок", - підкреслив Федоров.

Нове призначення Федорова

Нагадаємо, що Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України. 2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони.

Верховна Рада призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України - за відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів. Після призначення Федоров склав присягу у сесійній залі парламенту.

Перед отриманням посади він пообіцяв провести комплексний аудит територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

З початку 2026 року Володимир Зеленський ініціював низку кадрових змін у владі.

