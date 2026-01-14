Федоров перед призначення на посаду міністра оборони анонсував аудит ТЦК
Михайло Федоров перед призначення на посаду міністра оборони пообіцяв провести комплексний аудит ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федорова в Telegram.
Він наголосив на потребі "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових. Федоров додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати і підвищити ефективність.
"Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - йдеться у його заяві.
Крім того, Федоров анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.
Нова посада для Федорова
Михайло Федоров раніше обіймав посаду першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України. 2 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову очолити Міністерство оборони.
Співрозмовник РБК-Україна у владі розповів, що таке рішення глави української держави пояснюється тим, що Міністерству оборони потрібні радикальні реформи, які стосуються роботи ТЦК і не тільки.
У п'ятницю, 9 січня, стало відомо, що Федоров подав заяву про відставку. У вівторок, 13 січня, Верховна Рада відправила у відставку Федорова з посади першого віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації України.
Вчора парламентський комітет з питань оборони підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського призначити Михайла Федорова міністром оборони.
Крім того, 13 січня Верховна Рада провалила перехід до розгляду призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Народні депутати віддали 206 голосів "за" з 226 необхідних.
