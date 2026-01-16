В ВСУ запустили автоматическое распределение дронов: что это значит для военных
В Вооруженных силах Украины заработала автоматизированная система распределения дронов между подразделениями. Благодаря цифровизации процесс распределения беспилотников стал прозрачным и быстрым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам министра, ранее "ручное" распределение вызывало дублирование заявок, задержки в выдаче и ошибки из-за человеческого фактора, из-за чего военные не могли четко планировать операции.
"Теперь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза - примерно до одного дня", - отметил Михаил Федоров.
Система автоматического распределения БпЛА работает на базе SAP и охватывает всю цепь поставок - от закупки до передачи подразделениям.
Это позволяет видеть заявки подразделений в реальном времени, контролировать количество дронов на складах, формировать наряды на выдачу за считанные минуты, планировать поставки без дублирования и задержек.
"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства - прозрачный контроль поставок", - подчеркнул Федоров.
Новое назначение Федорова
Напомним, что Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову возглавить Министерство обороны.
Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины - за соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. После назначения Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.
Перед получением должности он пообещал провести комплексный аудит территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
С начала 2026 года Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых изменений во власти.