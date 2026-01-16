ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В ВСУ запустили автоматическое распределение дронов: что это значит для военных

Украина, Пятница 16 января 2026 18:16
UA EN RU
В ВСУ запустили автоматическое распределение дронов: что это значит для военных Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергей Козачук

В Вооруженных силах Украины заработала автоматизированная система распределения дронов между подразделениями. Благодаря цифровизации процесс распределения беспилотников стал прозрачным и быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам министра, ранее "ручное" распределение вызывало дублирование заявок, задержки в выдаче и ошибки из-за человеческого фактора, из-за чего военные не могли четко планировать операции.

"Теперь путь дрона от поступления на склад до получения подразделением сократился в 2-3 раза - примерно до одного дня", - отметил Михаил Федоров.

Система автоматического распределения БпЛА работает на базе SAP и охватывает всю цепь поставок - от закупки до передачи подразделениям.

Это позволяет видеть заявки подразделений в реальном времени, контролировать количество дронов на складах, формировать наряды на выдачу за считанные минуты, планировать поставки без дублирования и задержек.

"Для военных это означает более быстрые поставки и более точное планирование. Для государства - прозрачный контроль поставок", - подчеркнул Федоров.

Новое назначение Федорова

Напомним, что Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову возглавить Министерство обороны.

Верховная Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины - за соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов. После назначения Федоров принял присягу в сессионном зале парламента.

Перед получением должности он пообещал провести комплексный аудит территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

С начала 2026 года Владимир Зеленский инициировал ряд кадровых изменений во власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Вооруженные силы Украины госзакупки Война в Украине
Новости
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа