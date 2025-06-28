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ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, а в полон потрапив новий китаєць: новини за 27 червня

Україна, Субота 28 червня 2025 06:30
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ЗСУ вдарили по аеродрому РФ, а в полон потрапив новий китаєць: новини за 27 червня Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Сили оборони України вдарили по російському аеродрому. Тим часом в український полон знову потрапив громадянин Китаю.

Більш детально про те, що сталося в п'ятницю, 27 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Удар по російському аеродрому

Сили спеціальних операцій Збройних сил України та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі "Маринівка" два російські винищувачі - бомбардувальника СУ-34, ще два - пошкодили.

Зауважимо, що ці винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

Новий полонений китаєць

Військові ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.

Громадянин Китаю, який потрапив в український полон народився 25 серпня 2000 року. Воював у 102 полку 150 дивізії, та мав позивний "Шабля".

Йому, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео відразу кинули на передову під Торецьк.

Трамп анонсував "листи щастя" іншим країнам

За даними американського президента Дональда Трампа, у листах будуть розміри мит, які доведеться сплачувати цим країнам за імпорт товарів до Сполучених Штатів.

"Дехто буде розчарований, бо їм доведеться платити мита", - сказав Трамп.

США зупинили всі торгові переговори з Канадою

США оголосили про негайне припинення всіх торгових переговорів з Канадою та пригрозили запровадженням нових мит.

"Ми щойно отримали інформацію, що Канада, країна, з якою дуже складно вести торгівлю, зокрема через те, що вона протягом багатьох років стягувала з наших фермерів мита в розмірі до 400% на молочні продукти, щойно оголосила про введення податку на цифрові послуги для американських технологічних компаній, що є прямим і відвертим нападом на нашу країну", - заявив Трамп.

В Україні запустять маркетплейс зброї для військових

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю. На ній військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі.

На старті програми маркетплейс буде охоплювати лише продаж FPV-дронів, але надалі пошириться на:

  • інші типи БПЛА,
  • засоби РЕБ,
  • роботизовані системи.

Алфьоров очолив Український інститут національної пам'яті

Олександр Алфьоров - український історик, теле- і радіоведучий, громадський та військовий діяч.

Вчора, 27 червня, Кабінет міністрів України прийняв рішення призначити його головою Українського інституту національної пам’яті.

З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року - офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

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