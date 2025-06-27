В Україні запустять маркетплейс зброї для військових: як він працюватиме

В Україні запускають маркетплейс зброї, який має спростити й пришвидшити постачання озброєння для військових. Спочатку система працюватиме з FPV-дронами, але далі охопить інші види безпілотників, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство .

За словами Умєрова, сьогодні Кабінет міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю.

"Разом з Агенцією оборонних закупівель та DOT - Державний оператор тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence - маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення", - повідомив міністр.

Як пояснив Умєров, військові зможуть самі замовляти необхідне під свої задачі, а також бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде.

"Це - точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно", - зазначив Умєров.

Він розповів, що на старті програми маркетплейс буде охоплювати лише продаж FPV-дронів, але надалі пошириться на:

інші типи БПЛА,

засоби РЕБ,

роботизовані системи.

Глава Міноборони зазначив, що офіційний запуск програми відбудеться у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини.

"DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в “цифру”. Масштабуємо рішення, яке працює", - підсумував міністр.