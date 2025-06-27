ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Відомий історик очолив Український інститут нацпам'яті

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 22:25
UA EN RU
Відомий історик очолив Український інститут нацпам'яті Фото: новий голова УІНП Олександр Алфьоров (РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Кабінет міністрів України 27 червня прийняв рішення призначити головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександра Алфьорова. Алфьоров - відомий історик, громадський та військовий діяч.

Про це повідомляє із посиланням на заяву Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті", - сказано у повідомленні.

Олександр Алфьоров

Алфьоров - відомий український історик, кандидат історичних наук. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук. Автор понад 100 наукових статей та співавтор 15 книг.

З 2008 року - радіоведучий на Українському радіо "Культура", з 2019 року телеведучий на "Суспільному телебаченні" (у розділі культури). Деякий час очолював пресслужбу "Азову".

З початком повномасштабного вторгнення росіян в Україну став офіцером підрозділу Сил спеціальних операцій "Азов-Київ". З вересня 2022 року - начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу у 3-й штурмовій бригаді. Має звання майора запасу.

Очолює у Києві експертну топонімічну комісію, яка займається перейменуванням об'єктів, пов'язаних із радянським режимом та Росією.

Перестановки в Інституті Нацпам'яті

Як відомо, 13 грудня 2024 року керівника УІНП Антона Дробовича було звільнено наказом Кабінету міністрів. Дробовича звільнили у зв'язку із закінченням строку перебування на посаді. З 21 грудня 2024 року т.в.о. керівника УІНП стала Юлія Гнатюк.

Нещодавно експерти Українського інституту національної пам'яті ініціювали демонтаж "Арки Свободи українського народу" в Києві, яка раніше називалася "Арка дружби народів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УИНП
Новини
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу