ЗСУ взяли в полон ще одного китайця: що про нього відомо (відео)
Військові ЗСУ взяли в полон ще одного громадянина Китаю, який воював у складі російської армії. Ним виявився 24-річний Ван Ву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "Хочу жить".
Громадянин Китаю Ван Ву, який потрапив в український полон народився 25 серпня 2000 року. Воював у 102 полку 150 дивізії, та мав позивний "Шабля".
Повідомляється, що йому, як і більшості російських найманців, обіцяли роботу в тилу, але після підготовки разом з іншими фігурантами відео відразу кинули на передову під Торецьк.
Він заявляє, що шкодує, що підписав контракт з Міноборони РФ та сподівається повернутися додому і знову побачити сім'ю.
"Я дійсно розумію, що нас обдурили... Я вважаю, що підписання цього контракту - це ганебний вибір... Упевнений, що іншим китайцям важливо знати, що їх обманюють", - заявив полонений.
Проект "Хочу жить" наголосив, що, коли вони попереджають іноземців, що для росіян ті всього-на-всього витратний матеріал, то знають - про що говорять.
"Для росіян представники будь-якої іншої національності - люди другого сорту. Якщо вони не щадять своїх, навіщо вони будуть робити виняток для якихось азіатів або африканців?", - зауважили в проекті.
Вони також закликали уряди всіх країн, чиїх громадян РФ вербує для участі у війні, а також всю світову спільноту, докласти всіх можливих зусиль, щоб припинити цю злочинну практику.
"Українське МЗС закликало іноземців будь-яким способом уникати потрапляння до лав російської окупаційної армії, а в разі відправлення на фронт - звертатися до проекту "Хочу жити", - зазначили в проекті.
Китайці в полоні ЗСУ
Зауважимо, що Ван Ву - не перший китаєць, який потрапив в український полон. У квітні в Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської армії. Пізніше на прес-конференції Ван Гуанцзюнь і Чжан Женьбо розповіли про реалії російської армії та ставлення до іноземних найманців.
Пізніше український президент Володимир Зеленський уточнив, що загалом Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ.
СБУ провела допит полонених громадян Китаю і дізналася їхні імена.
Під час допитів полонені також розповіли, як і чим вони воювали проти України на боці Росії та про ставлення до них в українському полоні.
Пресконференція полонених
Вже 14 квітня на пресконференції у Києві полонені розповіли, що не хотіли брати участь у боях проти України. Але росіяни насильно відправили їх на фронт.
А один з полонених навіть зауважив, що у КНР триває сильна пропаганда щодо успіхів Російської Федерації на фронті в Україні. Це може спонукати іноземців до участі у війні.
Також один із полонених поскаржився, що ледве не загинув від хімічної зброї росіян, які ті використовують на фронті.
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