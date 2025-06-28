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ВСУ ударили по аэродрому РФ, а в плен попал новый китаец: новости за 27 июня

Украина, Суббота 28 июня 2025 06:30
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ВСУ ударили по аэродрому РФ, а в плен попал новый китаец: новости за 27 июня Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны Украины ударили по российскому аэродрому. Тем временем в украинский плен снова попал гражданин Китая.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 27 июня, - в материале РБК-Украина.

Удар по российскому аэродрому

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины и Служба безопасности Украины провели совместную спецоперацию, в результате которой уничтожили на аэродроме "Мариновка" два российских истребителя - бомбардировщика СУ-34, еще два - повредили.

Заметим, что эти истребители враг активно применяет на линии фронта для бомбардировок, в том числе для сбросов КАБов.

Новый пленный китаец в плену

Военные ВСУ взяли в плен еще одного гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву.

Гражданин Китая, который попал в украинский плен родился 25 августа 2000 года. Воевал в 102 полку 150 дивизии, и имел позывной "Сабля".

Ему, как и большинству российских наемников, обещали работу в тылу, но после подготовки вместе с другими фигурантами видео сразу бросили на передовую под Торецк.

Трамп анонсировал "письма счастья" другим странам

По данным американского президента Дональда Трампа, в письмах будут размеры пошлин, которые придется платить этим странам за импорт товаров в Соединенные Штаты.

"Некоторые будут разочарованы, потому что им придется платить пошлины", - сказал Трамп.

США остановили все торговые переговоры с Канадой

США объявили о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой и пригрозили введением новых пошлин.

"Мы только что получили информацию, что Канада, страна, с которой очень сложно вести торговлю, в частности из-за того, что она в течение многих лет взимала с наших фермеров пошлины в размере до 400% на молочные продукты, только что объявила о введении налога на цифровые услуги для американских технологических компаний, что является прямым и откровенным нападением на нашу страну", - заявил Трамп.

В Украине запустят маркетплейс оружия для военных

Кабинет министров принял постановление, которое масштабирует цифровую платформу DOT-Chain на обеспечение оружием. На ней военные смогут сами заказывать необходимое под свои задачи.

На старте программы маркетплейс будет охватывать только продажу FPV-дронов, но в дальнейшем распространится на:

  • другие типы БПЛА,
  • средства РЭБ,
  • роботизированные системы.

Алферов возглавил Украинский институт национальной памяти

Александр Алферов - украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель.

Вчера, 27 июня, Кабинет министров Украины принял решение назначить его главой Украинского института национальной памяти.

С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года - офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.

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