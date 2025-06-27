ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ вдарили по російському аеродрому: два Су-34 знищено, ще два пошкоджено

П'ятниця 27 червня 2025 19:41
UA EN RU
ЗСУ вдарили по російському аеродрому: два Су-34 знищено, ще два пошкоджено Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по російському аеродрому, два Су-34 знищено(facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Кава

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області, ще два пошкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Генштаб ЗСУ.

ССО ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі "Маринівка "два російські винищувачі - бомбардувальника СУ-34 та ще два пошкодили.

Ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

За даними СБУ, по російських винищувачах відпрацювали з допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об’єкту.

Варто зауважити, що саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи.

Що розповів Генштаб

За даними Генштабу, у ніч на 27 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому "Маринівка", що у Волгоградській області РФ.
ЗСУ вдарили по російському аеродрому: два Су-34 знищено, ще два пошкоджено

За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків.

"У повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з модулями планерування та корекції (МПК)", - пише Генштаб.

Що кажуть Сили Спеціальних Операцій

Військові розповіли, що знищили ланку фронтових винищувачів-бомбардувальників Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

"За попередньою інформацією, знищено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину - місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків", - розповіли військові.

Операція "Павутина": СБУ завдала удару по авіації РФ

1 червня Служба безпеки України розпочала масштабну операцію під назвою "Павутина", спрямовану на ураження російської авіації.

Операцією особисто координував голова СБУ Василь Малюк. Повідомляється про виведення з ладу понад 40 ворожих літаків.

Важливо, що дрони вперше атакували російський Сибір. Зокрема, на аеродромі "Дягілєво" пролунало близько 10 вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Путін заявив про готовність до третього раунду перемовин з Україною, але є нюанс
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу