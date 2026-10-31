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Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині

19:19 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
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Україна готується до дипломатичних перемовин у тристоронньому форматі в першій половині листопада та розглядає можливість залучення Туреччини і європейських партнерів, а також проведення майбутніх зустрічей на турецькій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Дипломатичні формати та роль Туреччини

Глава держави зазначив, що під час зустрічі сторони детально обговорили подальші дипломатичні кроки та залучення міжнародних партнерів до переговорного процесу.

"Ми зараз готуємось до тристороннього формату Україна - США - Росія в першій половині листопада. Ми обговорили з Ердоганом перспективи такого формату та інші можливості, зокрема, можливості залучити Туреччину, Європу, всіх партнерів. Можливості зустрічі тут, в Туреччині", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що для досягнення миру необхідні сильні рішення, а Росія має отримати чіткий сигнал на всіх рівнях: альтернативи миру немає, а підтримка України триватиме й надалі.

Безпека в Чорному морі та морський коридор

Окрему увагу під час зустрічі лідери присвятили безпековій ситуації в Чорноморському регіоні, яку Росія систематично погіршує своєю агресією ще з 2014 року.

"Туреччина послідовно підтримує наш суверенітет, наші кроки, які можуть захистити безпечне судноплавство в Чорному морі і відновити нормальні умови життя в Чорноморському регіоні. Ми обговорили з Ердоганом деякі ідеї і пропозиції, які можуть допомогти", - підкреслив Зеленський.

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Володимир Зеленський Туреччина Мирні переговори
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Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
Зеленський і Ердоган обговорили залучення Анкари до переговорів та зустріч в Туреччині
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