Тарифи Трампа: в Білому домі анонсували "листи щастя" іншим країнам

Адміністрація Сполучених Штатів найближчим часом почне розсилку листів торгівельним партнерам країни. В листах буде вказано, кому й скільки потрібно буде платити у межах нових тарифів, впроваджених Білим домом.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі, повідомляє РБК-Україна .

Трамп не став надавати додаткових деталей щодо тарифної політики. Також він не перерахував країни, які отримають ці "листи щастя" від Білого дому.

Трамп сказав, що вже "найближчим часом", впродовж наступного тижня, буде розіслано спеціальні листи іноземним урядам. У листах будуть розміри мит, які доведеться сплачувати цим країнам за імпорт товарів до Сполучених Штатів.

Торгова угода США та Китаю

Тим часом США вдалося вирішити торгівельні розбіжності з Китаєм та Індією. Нещодавно Трамп заявив, що Вашингтон підписав нову торгівельну угоду з Китаєм та планує укласти аналогічний договір з Індією. Водночас американський лідер не розкрив змісту угоди, це трохи пізніше зробив Китай.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік підтвердив, що угода була підписана та формалізує домовленості між Пекіном і Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні.

Мита від США

Адміністрація Дональда Трампа навесні цього року запровадила імпортні мита на товари з більшості країн, які мають торгівельні відносини зі США. Ставки залежали від товару й коливалися від 10% до 49%. Зокрема з березня 2025 року США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС, а у квітні - 20%-ві мита на інші товари з Євросоюзу.

Попри спроби США та ЄС домовитися, переговори зайшли у глухий кут. Він виявився таким, що Трамп навіть погрожував з 1 червня ввести на товари з ЄС мита у розмірі 50%.

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