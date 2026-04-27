UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

Генштаб розкрив нові деталі про удари по НПЗ у Туапсе і Ярославлі

18:25 27.04.2026 Пн
2 хв
У Силах оборони заявили, що протидія агресії триває
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: вибух (facebok.com oleg.banderas)

Сили оборони України повідомили про уточнені результати ураження нафтопереробних об'єктів на території Росії, зокрема в Ярославлі та Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Мінус пункти управління дронами і "Торнадо-С": Сили оборони вдарили по тилах окупантів

Наслідки удару по Ярославлю

За оновленою інформацією, внаслідок ураження 26 квітня 2026 року нафтопереробного заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Цей об'єкт відіграє важливу роль у технологічному процесі переробки сировини.

Ситуація на НПЗ у Туапсе

Також уточнено наслідки удару в районі Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Після атаки 20 квітня 2026 року підтверджено знищення 24 резервуарів, ще чотири зазнали пошкоджень.

Подальші дії

У Силах оборони наголосили, що робота з протидії агресії триває.

Українські військові й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.

Атаки на Туапсе: контекст

Після атаки безпілотників 16 квітня Туапсинський нафтопереробний завод, орієнтований переважно на експорт, практично повністю зупинив свою роботу.

Велика пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе супроводжувалася утворенням щільного димового шлейфу, що поширився на сотні кілометрів і, за даними спостережень, сягнув території Ставрополя.

Після ударів дронів робота порту Туапсе помітно сповільнилася: активність знизилася приблизно вдвічі порівняно із середніми значеннями.

Нагадуємо, що на південному напрямку спостерігається посилення інтенсивності російських атак, водночас українські сили продовжують утримувати ситуацію під контролем і на окремих ділянках повертають втрачені позиції.

Зазначимо, що вранці 27 квітня в районі Запорізької атомної електростанції стався удар безпілотника по транспортній майстерні поруч із майданчиком об'єкту, внаслідок чого загинув водій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні