Генштаб розкрив нові деталі про удари по НПЗ у Туапсе і Ярославлі

Сили оборони України повідомили про уточнені результати ураження нафтопереробних об'єктів на території Росії, зокрема в Ярославлі та Туапсе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
За оновленою інформацією, внаслідок ураження 26 квітня 2026 року нафтопереробного заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.
Цей об'єкт відіграє важливу роль у технологічному процесі переробки сировини.
Також уточнено наслідки удару в районі Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.
Після атаки 20 квітня 2026 року підтверджено знищення 24 резервуарів, ще чотири зазнали пошкоджень.
У Силах оборони наголосили, що робота з протидії агресії триває.
Українські військові й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.
Після атаки безпілотників 16 квітня Туапсинський нафтопереробний завод, орієнтований переважно на експорт, практично повністю зупинив свою роботу.
Велика пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе супроводжувалася утворенням щільного димового шлейфу, що поширився на сотні кілометрів і, за даними спостережень, сягнув території Ставрополя.
Після ударів дронів робота порту Туапсе помітно сповільнилася: активність знизилася приблизно вдвічі порівняно із середніми значеннями.
Нагадуємо, що на південному напрямку спостерігається посилення інтенсивності російських атак, водночас українські сили продовжують утримувати ситуацію під контролем і на окремих ділянках повертають втрачені позиції.
Зазначимо, що вранці 27 квітня в районі Запорізької атомної електростанції стався удар безпілотника по транспортній майстерні поруч із майданчиком об'єкту, внаслідок чого загинув водій.