Генштаб розкрив нові деталі про удари по НПЗ у Туапсе і Ярославлі

Наслідки удару по Ярославлю

За оновленою інформацією, внаслідок ураження 26 квітня 2026 року нафтопереробного заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.

Цей об'єкт відіграє важливу роль у технологічному процесі переробки сировини.

Ситуація на НПЗ у Туапсе

Також уточнено наслідки удару в районі Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Після атаки 20 квітня 2026 року підтверджено знищення 24 резервуарів, ще чотири зазнали пошкоджень.

Подальші дії

У Силах оборони наголосили, що робота з протидії агресії триває.

Українські військові й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.

Атаки на Туапсе: контекст

Після атаки безпілотників 16 квітня Туапсинський нафтопереробний завод, орієнтований переважно на експорт, практично повністю зупинив свою роботу.

Велика пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе супроводжувалася утворенням щільного димового шлейфу, що поширився на сотні кілометрів і, за даними спостережень, сягнув території Ставрополя.

Після ударів дронів робота порту Туапсе помітно сповільнилася: активність знизилася приблизно вдвічі порівняно із середніми значеннями.