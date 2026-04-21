Дим від пожежі в Туапсе розтягнувся більш ніж на 300 км (фото)

Масштабна пожежа на НПЗ у російському Туапсе спричинила густий дим, який розтягнувся на сотні кілометрів. Зафіксовано, що він досяг території Ставрополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані NASA Worldview .

У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали повторного удару по нафтовому терміналу в цьому ж районі. Було зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею. За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня вона триває, що свідчить про значні пошкодження.

Нагадаємо, 16 квітня СБУ повідомила про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе, яку провели спільно з Силами оборони.

Водночас за даними системи моніторингу пожеж NASA FIRMS , на території підприємства продовжують фіксувати активні осередки займання, що підтверджує, що резервуари з паливом досі горять.

Серія ударів по ключових нафтових терміналах на Балтійському узбережжі вже завдала Росії збитків майже на мільярд доларів лише у вигляді втрат від експорту.

На цьому тлі Росія у квітні була змушена різко скоротити видобуток нафти. Через ураження портів і нафтопереробних заводів, а також перебої з транспортуванням, зокрема через "Дружбу", частину сировини стало складніше переробляти та відвантажувати.