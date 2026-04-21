Дим від пожежі в Туапсе розтягнувся більш ніж на 300 км (фото)

21:12 21.04.2026 Вт
2 хв
Дим від пожежі в Туапсе зафіксували супутники NASA
aimg Марія Науменко
Дим від пожежі в Туапсе розтягнувся більш ніж на 300 км (фото) Фото: дим від пожежі в Туапсе розтягнувся більш ніж на 300 км (NASA Worldview)

Масштабна пожежа на НПЗ у російському Туапсе спричинила густий дим, який розтягнувся на сотні кілометрів. Зафіксовано, що він досяг території Ставрополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані NASA Worldview.

Читайте також: НПЗ в Туапсе зупинив роботу після дронової атаки 16 квітня, - Reuters

На супутникових знімках видно масштабне поширення диму від палаючих резервуарів із нафтою.

Водночас за даними системи моніторингу пожеж NASA FIRMS, на території підприємства продовжують фіксувати активні осередки займання, що підтверджує, що резервуари з паливом досі горять.

Як повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю, ліквідація пожежі триває.

Що передувало

Нагадаємо, 16 квітня СБУ повідомила про атаку на Туапсинський нафтопереробний завод та об’єкти нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе, яку провели спільно з Силами оборони.

У ніч на 20 квітня Сили оборони України завдали повторного удару по нафтовому терміналу в цьому ж районі. Було зафіксовано влучання в резервуарний парк із подальшою пожежею. За даними Центру протидії дезінформації, станом на 21 квітня вона триває, що свідчить про значні пошкодження.

Серія ударів по ключових нафтових терміналах на Балтійському узбережжі вже завдала Росії збитків майже на мільярд доларів лише у вигляді втрат від експорту.

На цьому тлі Росія у квітні була змушена різко скоротити видобуток нафти. Через ураження портів і нафтопереробних заводів, а також перебої з транспортуванням, зокрема через "Дружбу", частину сировини стало складніше переробляти та відвантажувати.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію