ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Танкери тікають з Туапсе до Новоросійська через загрозу нових ударів дронами

20:16 20.04.2026 Пн
2 хв
До порту Туапсе зайшло вдвічі менше судів, ніж завжди
aimg Валерій Ульяненко
Танкери тікають з Туапсе до Новоросійська через загрозу нових ударів дронами Ілюстративне фото: у порт Новоросійська сьогодні зайшло на 20% більше суден (Getty Images)

За останню добу активність у порту Туапсе впала вдвічі порівняно із середніми показниками. Згідно з даними сервісу VesselFinder, до порту зайшло лише три судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новая газета".

Читайте також: "Мінус 100 млн доларів на день": "Мадяр" озвучив втрати нафтових доходів РФ

Серед прибулих суден зафіксовано щонайменше один нафтовий танкер, який наразі стоїть на якорі неподалік від берега. Ще одне судно аналогічного типу протягом дня відпливло з порту. Згідно з розкладом, до кінця доби очікується прихід ще двох кораблів, зокрема суховантажу зі Стамбула.

Водночас у порту Новоросійська, розташованого за 160 км від Туапсе, спостерігається зростання активності. 20 квітня туди зайшло 26 кораблів, що на 20% більше, ніж у попередні дні.

Очікується, що протягом наступної доби Новоросійськ прийме таку ж кількість суден. Основний потік становлять нафтові танкери, суховантажі та контейнеровози.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Раніше, 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Зазначимо, перед цим Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ в ніч на 31 грудня. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів

Перед цим, у листопаді, дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгового порту у Туапсе. Тоді місцеві жителі писали про вибухи у місті, а режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Дрони
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію