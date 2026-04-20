Танкери тікають з Туапсе до Новоросійська через загрозу нових ударів дронами

За останню добу активність у порту Туапсе впала вдвічі порівняно із середніми показниками. Згідно з даними сервісу VesselFinder, до порту зайшло лише три судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Новая газета ".

Серед прибулих суден зафіксовано щонайменше один нафтовий танкер, який наразі стоїть на якорі неподалік від берега. Ще одне судно аналогічного типу протягом дня відпливло з порту. Згідно з розкладом, до кінця доби очікується прихід ще двох кораблів, зокрема суховантажу зі Стамбула.

Водночас у порту Новоросійська, розташованого за 160 км від Туапсе, спостерігається зростання активності. 20 квітня туди зайшло 26 кораблів, що на 20% більше, ніж у попередні дні.

Очікується, що протягом наступної доби Новоросійськ прийме таку ж кількість суден. Основний потік становлять нафтові танкери, суховантажі та контейнеровози.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Раніше, 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.