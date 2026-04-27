Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле

Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражения нефтеперерабатывающих объектов на территории России, в частности в Ярославле и Туапсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
По обновленной информации, в результате поражения 26 апреля 2026 года нефтеперерабатывающего завода в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.
Этот объект играет важную роль в технологическом процессе переработки сырья.
Также уточнены последствия удара в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
После атаки 20 апреля 2026 года подтверждено уничтожение 24 резервуаров, еще четыре получили повреждения.
В Силах обороны подчеркнули, что работа по противодействию агрессии продолжается.
Украинские военные и дальше будут принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.
После атаки беспилотников 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.
Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе сопровождался образованием плотного дымового шлейфа, который распространился на сотни километров и, по данным наблюдений, достиг территории Ставрополя.
После ударов дронов работа порта Туапсе заметно замедлилась: активность снизилась примерно в два раза по сравнению со средними значениями.
Напоминаем, что на южном направлении отмечается усиление интенсивности российских атак, при этом украинские силы продолжают удерживать ситуацию под контролем и на отдельных участках возвращают утраченные позиции.
Отметим, что утром 27 апреля в районе Запорожской атомной электростанции произошел удар беспилотника по транспортной мастерской рядом с площадкой объекта, в результате чего погиб водитель.