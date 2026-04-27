ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус пункти управління дронами і "Торнадо-С": Сили оборони вдарили по тилах окупантів

16:47 27.04.2026 Пн
2 хв
Які ще цілі потрапили під вогонь Сил оборони?
aimg Марія Науменко
Фото: реактивна система залпового вогню "Торнадо-С" (defence.ua)

Українські військові протягом доби завдали серії ударів по об’єктах російських сил на окупованих територіях, уразивши склад боєприпасів, РСЗВ і пункти управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, у районі Селидового Донецької області українські військові уразили склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь її пошкодження наразі уточнюється.

Також уражено пункти управління безпілотниками противника в районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі.

Окрім цього, у районі Миколаївки Запорізької області зафіксовано ураження ремонтного підрозділу російських військ.

Інформація щодо втрат противника та масштабів пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ", - наголосили у Генштабі.

Інші удари

Напередодні, 26 квітня, СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Під удар потрапили військово-морська база в Севастополі та аеродром "Бельбек".

За даними української сторони, уражено три бойові кораблі. Також пошкоджено винищувач МіГ-31 і низку об’єктів протиповітряної оборони.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські сили знайшли слабке місце в російській ППО. Вони активно його використовують.

За їхніми даними, за останні два тижні Україна завдала щонайменше 10 ударів по нафтогазовій інфраструктурі РФ. Це пов’язують із перевантаженням ППО. Також зросли дальність і інтенсивність атак із березня 2026 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ВСУ Російська Федерація Окупанти Донецька область Запорізька область
Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
