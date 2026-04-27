Мінус пункти управління дронами і "Торнадо-С": Сили оборони вдарили по тилах окупантів

Українські військові протягом доби завдали серії ударів по об’єктах російських сил на окупованих територіях, уразивши склад боєприпасів, РСЗВ і пункти управління.

Зокрема, у районі Селидового Донецької області українські військові уразили склад боєприпасів і командно-спостережний пункт противника. У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області під удар потрапила реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Ступінь її пошкодження наразі уточнюється. Також уражено пункти управління безпілотниками противника в районах Малинівки Донецької області та Гуляйполя на Запоріжжі. Окрім цього, у районі Миколаївки Запорізької області зафіксовано ураження ремонтного підрозділу російських військ. Інформація щодо втрат противника та масштабів пошкоджень уточнюється. "Сили оборони України продовжать вживати заходів для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ", - наголосили у Генштабі. Інші удари Напередодні, 26 квітня, СБУ провела масштабну спецоперацію в окупованому Криму. Під удар потрапили військово-морська база в Севастополі та аеродром "Бельбек". За даними української сторони, уражено три бойові кораблі. Також пошкоджено винищувач МіГ-31 і низку об’єктів протиповітряної оборони.