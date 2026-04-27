Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, - МАГАТЕ

12:28 27.04.2026 Пн
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі зробив термінову заяву
aimg Олена Чупровська
Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, - МАГАТЕ Фото: МАГАТЕ розслідує атаку дрона біля Запорізької АЕС та загибель людини (Getty Images)

Вранці біля Запорізької атомної електростанції дрон вбив водія - удар припав по транспортній майстерні поблизу майданчика станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ в соцмережі Х.

Удар по майстерні: що сталося

Сьогодні вранці безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу майданчика Запорізької атомної електростанції. Внаслідок атаки загинув водій.

Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на місці, розслідуватиме інцидент і продовжить стежити за ситуацією на станції.

Що сказав генеральний директор МАГАТЕ

"Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 квітня на Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації у 2022 році. Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція майже півтори години працювала на 19 резервних дизельних генераторах.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Тоді ж разом зі станцією під контроль Росії потрапило ядерне паливо та технології американської компанії Westinghouse.

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським