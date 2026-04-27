Біля Запорізької АЕС дрон влучив у будівлю, загинула людина, - МАГАТЕ
Вранці біля Запорізької атомної електростанції дрон вбив водія - удар припав по транспортній майстерні поблизу майданчика станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ в соцмережі Х.
Удар по майстерні: що сталося
Сьогодні вранці безпілотник влучив у транспортну майстерню поблизу майданчика Запорізької атомної електростанції. Внаслідок атаки загинув водій.
Команда МАГАТЕ, яка постійно перебуває на місці, розслідуватиме інцидент і продовжить стежити за ситуацією на станції.
Що сказав генеральний директор МАГАТЕ
"Удари по АЕС або поблизу них можуть загрожувати ядерній безпеці та не повинні відбуватися", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.
Як повідомляло РБК-Україна, 26 квітня на Запорізькій АЕС стався 15-й блекаут з моменту окупації у 2022 році. Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" станція майже півтори години працювала на 19 резервних дизельних генераторах.
Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під окупацією з березня 2022 року. Тоді ж разом зі станцією під контроль Росії потрапило ядерне паливо та технології американської компанії Westinghouse.