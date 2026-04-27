ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ситуація на півдні загострюється: де РФ атакує найбільше

14:05 27.04.2026 Пн
2 хв
Ворог тисне авіацією та дронами
aimg Ірина Глухова
Ситуація на півдні загострюється: де РФ атакує найбільше Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)

На південному напрямку фіксується зростання інтенсивності російських атак. Проте українські війська утримують ситуацію та на окремих ділянках відновлюють контроль над позиціями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти нарощують кількість бойових зіткнень, обстрілів, а також ударів дронами й авіацією. Зокрема, за минулу добу зафіксовано 26 авіаційних ударів.

Найбільша активність ворога, як уточнив речник, спостерігається на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Під ударами опиняються майже всі населені пункти поблизу лінії фронту. Зокрема, масованого авіаудару зазнала Комишуваха у Запорізькій області.

"Ситуація доволі непроста, але Сили оборони України діють на деяких ділянках фронту доволі впевнено, і ми повертаємо під контроль певні позиції. Тож говорити про те, що ворог має якісь успіхи в нас на півдні, не можна, тому що ми його б'ємо", - заявив Волошин.

Ситуація на півдні

Нагадаємо, ще минулого місяця російські війська активізували наступальні дії на окремих ділянках фронту.

Особливо зросла інтенсивність атак на Запорізькому напрямку - подекуди вона перевищувала показники однієї з найнапруженіших ділянок фронту в районі Покровська.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський, українські сили на півдні поступово просуваються вперед і ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони України завдяки контратакам і штурмовим діям змогли зупинити просування російських військ на півдні та скоротити так звану "сіру зону".

Крім того, українські військові ліквідували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС "Солнцепьок" російських окупантів на південному напрямку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
Новини
Аналітика
