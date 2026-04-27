Генштаб розкрив нові деталі про удари по НПЗ у Туапсе і Ярославлі
Сили оборони України повідомили про уточнені результати ураження нафтопереробних об'єктів на території Росії, зокрема в Ярославлі та Туапсе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.
Наслідки удару по Ярославлю
За оновленою інформацією, внаслідок ураження 26 квітня 2026 року нафтопереробного заводу в Ярославлі підтверджено пошкодження установки вакуумної перегонки нафти.
Цей об'єкт відіграє важливу роль у технологічному процесі переробки сировини.
Ситуація на НПЗ у Туапсе
Також уточнено наслідки удару в районі Туапсинського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.
Після атаки 20 квітня 2026 року підтверджено знищення 24 резервуарів, ще чотири зазнали пошкоджень.
Подальші дії
У Силах оборони наголосили, що робота з протидії агресії триває.
Українські військові й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на припинення збройної агресії Росії проти України.
Атаки на Туапсе: контекст
Після атаки безпілотників 16 квітня Туапсинський нафтопереробний завод, орієнтований переважно на експорт, практично повністю зупинив свою роботу.
Велика пожежа на нафтопереробному заводі в Туапсе супроводжувалася утворенням щільного димового шлейфу, що поширився на сотні кілометрів і, за даними спостережень, сягнув території Ставрополя.
Після ударів дронів робота порту Туапсе помітно сповільнилася: активність знизилася приблизно вдвічі порівняно із середніми значеннями.
Нагадуємо, що на південному напрямку спостерігається посилення інтенсивності російських атак, водночас українські сили продовжують утримувати ситуацію під контролем і на окремих ділянках повертають втрачені позиції.
Зазначимо, що вранці 27 квітня в районі Запорізької атомної електростанції стався удар безпілотника по транспортній майстерні поруч із майданчиком об'єкту, внаслідок чого загинув водій.