Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле

Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражения нефтеперерабатывающих объектов на территории России, в частности в Ярославле и Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Последствия удара по Ярославлю

По обновленной информации, в результате поражения 26 апреля 2026 года нефтеперерабатывающего завода в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Этот объект играет важную роль в технологическом процессе переработки сырья.

Ситуация на НПЗ в Туапсе

Также уточнены последствия удара в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

После атаки 20 апреля 2026 года подтверждено уничтожение 24 резервуаров, еще четыре получили повреждения.

Дальнейшие действия

В Силах обороны подчеркнули, что работа по противодействию агрессии продолжается.

Украинские военные и дальше будут принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.

Атаки на Туапсе: контекст

После атаки беспилотников 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе сопровождался образованием плотного дымового шлейфа, который распространился на сотни километров и, по данным наблюдений, достиг территории Ставрополя.

После ударов дронов работа порта Туапсе заметно замедлилась: активность снизилась примерно в два раза по сравнению со средними значениями.