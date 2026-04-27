ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле

18:25 27.04.2026 Пн
2 мин
В Силах обороны заявили, что противодействие агрессии продолжается
aimg Анастасия Никончук
Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле Иллюстративное фото: взрыв (facebok.com oleg.banderas)

Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражения нефтеперерабатывающих объектов на территории России, в частности в Ярославле и Туапсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Минус пункты управления дронами и "Торнадо-С": Силы обороны ударили по тылам оккупантов

Последствия удара по Ярославлю

По обновленной информации, в результате поражения 26 апреля 2026 года нефтеперерабатывающего завода в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.

Этот объект играет важную роль в технологическом процессе переработки сырья.

Ситуация на НПЗ в Туапсе

Также уточнены последствия удара в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

После атаки 20 апреля 2026 года подтверждено уничтожение 24 резервуаров, еще четыре получили повреждения.

Дальнейшие действия

В Силах обороны подчеркнули, что работа по противодействию агрессии продолжается.

Украинские военные и дальше будут принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.

Атаки на Туапсе: контекст

После атаки беспилотников 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.

Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе сопровождался образованием плотного дымового шлейфа, который распространился на сотни километров и, по данным наблюдений, достиг территории Ставрополя.

После ударов дронов работа порта Туапсе заметно замедлилась: активность снизилась примерно в два раза по сравнению со средними значениями.

Напоминаем, что на южном направлении отмечается усиление интенсивности российских атак, при этом украинские силы продолжают удерживать ситуацию под контролем и на отдельных участках возвращают утраченные позиции.

Отметим, что утром 27 апреля в районе Запорожской атомной электростанции произошел удар беспилотника по транспортной мастерской рядом с площадкой объекта, в результате чего погиб водитель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО