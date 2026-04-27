Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле
Силы обороны Украины сообщили об уточненных результатах поражения нефтеперерабатывающих объектов на территории России, в частности в Ярославле и Туапсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
Последствия удара по Ярославлю
По обновленной информации, в результате поражения 26 апреля 2026 года нефтеперерабатывающего завода в Ярославле подтверждено повреждение установки вакуумной перегонки нефти.
Этот объект играет важную роль в технологическом процессе переработки сырья.
Ситуация на НПЗ в Туапсе
Также уточнены последствия удара в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
После атаки 20 апреля 2026 года подтверждено уничтожение 24 резервуаров, еще четыре получили повреждения.
Дальнейшие действия
В Силах обороны подчеркнули, что работа по противодействию агрессии продолжается.
Украинские военные и дальше будут принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии России против Украины.
Атаки на Туапсе: контекст
После атаки беспилотников 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.
Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе сопровождался образованием плотного дымового шлейфа, который распространился на сотни километров и, по данным наблюдений, достиг территории Ставрополя.
После ударов дронов работа порта Туапсе заметно замедлилась: активность снизилась примерно в два раза по сравнению со средними значениями.
Напоминаем, что на южном направлении отмечается усиление интенсивности российских атак, при этом украинские силы продолжают удерживать ситуацию под контролем и на отдельных участках возвращают утраченные позиции.
Отметим, что утром 27 апреля в районе Запорожской атомной электростанции произошел удар беспилотника по транспортной мастерской рядом с площадкой объекта, в результате чего погиб водитель.