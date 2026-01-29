ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили РЛС росіян за 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами

Четвер 29 січня 2026 12:30
UA EN RU
ЗСУ уразили РЛС росіян за 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами Фото: ЗСУ уразили російську РЛС "Небо-СВУ" та низку пунктів управління дронами (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 млн доларів.

Також уражено низку ворожих пунктів управління дронами. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один - у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.)

Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

А 17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.

Також 13 січня Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
Рубіо назвав ключову розбіжність України та РФ, яку "дуже складно" подолати
Рубіо назвав ключову розбіжність України та РФ, яку "дуже складно" подолати
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві