ЗСУ уразили РЛС росіян за 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн доларів та низку пунктів управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Крім того, з метою підриву наступального потенціалу окупантів, уражено склад боєприпасів у районі тимчасово окупованої Василівки (Запорізька область).

Також уражено низку ворожих пунктів управління дронами. Зокрема, у районах тимчасово окупованих населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка (Запорізька обл.), а також ще один - у районі Підстепного (ТОТ Херсонської обл.)

Як зазначили в Генштабі, орієнтовна вартість такої станції становить близько 100 млн доларів.

"Завдяки злагодженим діям Сил оборони України, в рамках зниження можливостей ППО противника, у районі тимчасово окупованої Лимарівки у Луганській області уражено радіолокаційну станцію 1Л119 "Небо-СВУ", - йдеться в повідомленні.

Удари по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 січня Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

23 січня українські дрони уразили нафтобазу Пензенській області, РЛС та інші важливі об’єкти росіян, зокрема й на окупованих територіях.

Перед цим Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів ворога. Серед атакованих цілей - нафтовий термінал, склад безпілотників та засоби ППО.

Також раніше у Генштабі підтвердили, що українські воїни в ніч на 19 січня вдарили по складу безпілотних літальних апаратів підрозділу 144 мотострілецької дивізії.

А 17 січня Сили оборони уразили засоби протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованій території Криму, а також склад дронів противника на Донеччині.

Також 13 січня Сили оборони України здійснили ракетний удар по підприємству "Атлант Аеро" в Таганрозі Ростовської області Росії, застосувавши ракети українського виробництва.